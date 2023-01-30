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Airfryer milföyden çikolatalı kruvasan tarifi: Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan nasıl yapılır?

28.01.2023 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya mutfağına Fransa’dan yayılan kruvasanlar günümüzde Türk mutfaklarında da tercih edilen bir kahvaltılık olarak tercih edilen bir lezzet. Milföy hamuru ile çok daha pratik bir şekilde hazırlanabilen kruvasanları çikolata ile birlikte Airfryer’de birkaç dakika içinde kolayca pişirebilir, çayın yanında ya da kahve ile sunabilirsiniz.

Airfryer milföyden çikolatalı kruvasan tarifi: Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 8
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Adet 200kal

Fransa kahvaltılarının vazgeçilmez bir parçası olan kruvasan Türk kahvaltılarında da sıkça karşılaşılan bir hamur işi oldu. Siz de bu lezzeti Airfryer ile kısa süre içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Hazır olarak almak yerine kendi mutfağınızda daha sağlıklı ve daha lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz.

Kahvaltılarda ya da çay saatlerinizde sunabileceğiniz milföyden çikolatalı kruvasan tarifi için gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri verilen tarif adımlarını kullanarak Airfryer’de on dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 adet milföy hamuru
  • 2 yemek kaşığı çikolata (sürülebilir)
  • 1 adet yumurtanın sarısı
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

TARİF

  • Milföyleri iki adet eşit üçgen oluşturacak şekilde kesin.
  • Her üçgenin sivri ucuna minik kesikler atarak hafifçe çekip uzatın.
  • Kesik olan kısımlara az miktarda çikolata sürün.
  • Çikolata sürdüğünüz milföyleri yuvarlayarak şekillendirin.
  • Airfryer’i börek modunda açarak beş dakika boyunca ısıtın.
  • Hazneye yağlı kağıt serin.
  • Hazırladığınız milföyleri birbirlerine değmeyecek şekilde dizin.
  • On dakika boyunca pişirin.
  • Pişen kruvasanların üzerlerine pudra şekeri ekerek servis edebilirsiniz.


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