Airfryer milföyden çikolatalı kruvasan tarifi: Airfryer'da milföyden çikolatalı kruvasan nasıl yapılır?

Fransa kahvaltılarının vazgeçilmez bir parçası olan kruvasan Türk kahvaltılarında da sıkça karşılaşılan bir hamur işi oldu. Siz de bu lezzeti Airfryer ile kısa süre içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Hazır olarak almak yerine kendi mutfağınızda daha sağlıklı ve daha lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz.
Kahvaltılarda ya da çay saatlerinizde sunabileceğiniz milföyden çikolatalı kruvasan tarifi için gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri verilen tarif adımlarını kullanarak Airfryer’de on dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz.