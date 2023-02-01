Airfryer mısır ekmeği tarifi: Airfryer'da mısır ekmeği nasıl yapılır?

Adı Karadeniz yöresi ile anılan mısır ekmeği hem kahvaltılarda hem yemeklerin yanında tüketilebilen bir ekmek türüdür. Fırında ya da tavada pişirebileceğiniz mısır ekmeklerini Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz.

Airfryer’de yapabileceğiniz mısır ekmeği için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu ekmeği hazırlamak için izlemeniz gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz. İster kahvaltılarda ister çayın yanında tüketebileceğiniz ya da sunabileceğiniz bu tarifi Airfryer’de daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz.

MALZEMELER 2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay bardağı mısır unu

1 su bardağı buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı susam (Üzeri için)

TARİF Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve ısıtın.

Airfryer haznesine hazırladığınız hamuru yerleştirin.

Hamurun üzerine her yerine eşit şekilde gelecek biçimde susam serpin.

20 25 dakika boyunca pişirin.



