Airfryer mısır ekmeği tarifi: Airfryer'da mısır ekmeği nasıl yapılır?

Adı Karadeniz yöresi ile anılan mısır ekmeği hem kahvaltılarda hem yemeklerin yanında tüketilebilen bir ekmek türüdür. Fırında ya da tavada pişirebileceğiniz mısır ekmeklerini Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz.
Airfryer’de yapabileceğiniz mısır ekmeği için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu ekmeği hazırlamak için izlemeniz gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz. İster kahvaltılarda ister çayın yanında tüketebileceğiniz ya da sunabileceğiniz bu tarifi Airfryer’de daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz.