YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer mısır ekmeği tarifi: Airfryer'da mısır ekmeği nasıl yapılır?

Airfryer mısır ekmeği tarifi: Airfryer'da mısır ekmeği nasıl yapılır?

30.01.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer ile dünya mutfağından tüm yemekleri kısa süreler içinde pişirebilir ve servis edebilirsiniz. Her tür yöreden tüm yiyecekleri, tatlılardan ekmeklere tüm tariflerinizi Airfryer ile daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz. Ünü Karadeniz’den tüm dünyaya yayılan mısır ekmeği için de Airfryer kullanabilirsiniz.

Airfryer mısır ekmeği tarifi: Airfryer'da mısır ekmeği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Adet 300kal

Adı Karadeniz yöresi ile anılan mısır ekmeği hem kahvaltılarda hem yemeklerin yanında tüketilebilen bir ekmek türüdür. Fırında ya da tavada pişirebileceğiniz mısır ekmeklerini Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz.

Airfryer’de yapabileceğiniz mısır ekmeği için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu ekmeği hazırlamak için izlemeniz gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz. İster kahvaltılarda ister çayın yanında tüketebileceğiniz ya da sunabileceğiniz bu tarifi Airfryer’de daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çay bardağı mısır unu
  • 1 su bardağı buğday unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı susam (Üzeri için)

TARİF

  • Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.
  • Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve ısıtın.
  • Airfryer haznesine hazırladığınız hamuru yerleştirin.
  • Hamurun üzerine her yerine eşit şekilde gelecek biçimde susam serpin.
  • 20 25 dakika boyunca pişirin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer patlamış balkabağı tohumları tarifiAirfryer patlamış balkabağı tohumları tarifi
Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifiFırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi
Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...
Anahtar Kelimeler:
mısır ekmeği Mısır yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

Bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri Konuşanlar'a damga vurdu

''Annem prezervatifleri delince...'' sözleri Konuşanlar'a damga vurdu

Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

Gelinim Mutfakta Trabzon usulü tarifi! Kıyır kıyır oluyor

Gelinim Mutfakta Trabzon usulü tarifi! Kıyır kıyır oluyor

Yoğun kıvamıyla orijinal supangle tarifi! Bol çikolatalı

Yoğun kıvamıyla orijinal supangle tarifi! Bol çikolatalı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.