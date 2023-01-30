Airfryer patatesli kaşarlı börek tarifi: Airfryer'da patatesli kaşarlı börek nasıl yapılır?

Türk mutfaklarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan börek, kalem ya da muska gibi farklı şekillerde hazırlanıp sunulabilen bir lezzettir. En çok yapılan yemekler arasında yer alır. Damak tadınıza göre hazırlayabileceğiniz iç harcı ile çay saatlerinde ya da yemek sofralarında sunabilirsiniz. Airfryer ile çok kısa bir süre içinde pişirerek daha az yağlı ve daha çok lezzetli börekler yapabilirsiniz.

Hazır ya da açma yufka kullanarak pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bir patatesli kaşarlı börek tarifi için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Airfryer’de yaklaşık on dakika içinde pişirebileceğiniz bu tarifi istediğiniz şekli vererek servis edebilirsiniz:

MALZEMELER 1 adet yufka

1 adet haşlanmış patates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı kırmızı toz biber

TARİF Haşladığınız 1 adet patatesi bir kasede baharatlar ve kaşar ile karıştırın.

Bir adet yufkayı on altı eşit parçaya bölünecek şekilde üçgen biçiminde kesin.

Her bir üçgenin içine hazırladığınız baharatlı patates karışımından yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koyun.

Yufkayı tercihinize göre muska şeklinde ya da kalem şeklinde sarın.

Pişerken açılmaması için sardıktan sonra yufkanın ucunu hafifçe nemlendirin.

Airfryer’i börek modunda çalıştırarak ısıtın.

Hazırladığınız börekleri hazneye yerleştirin.

Ters yüz ederek yaklaşık on beş dakika kadar pişirin.



