Airfryer patatesli kaşarlı börek tarifi: Airfryer'da patatesli kaşarlı börek nasıl yapılır?

Türk mutfaklarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan börek, kalem ya da muska gibi farklı şekillerde hazırlanıp sunulabilen bir lezzettir. En çok yapılan yemekler arasında yer alır. Damak tadınıza göre hazırlayabileceğiniz iç harcı ile çay saatlerinde ya da yemek sofralarında sunabilirsiniz. Airfryer ile çok kısa bir süre içinde pişirerek daha az yağlı ve daha çok lezzetli börekler yapabilirsiniz.
Hazır ya da açma yufka kullanarak pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bir patatesli kaşarlı börek tarifi için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Airfryer’de yaklaşık on dakika içinde pişirebileceğiniz bu tarifi istediğiniz şekli vererek servis edebilirsiniz: