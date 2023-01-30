Airfryer peynirli mayasız poğaça tarifi: Airfryer'da peynirli mayasız poğaça nasıl yapılır?

Mutfakta daha kısa süreler içinde daha fazla çeşit hazırlamak istiyorsanız tüm yiyeceklerinizi Airfryer ile pişirebilirsiniz. Bu sayede hem vakitten kazanacak hem de pişirdiğiniz yemeklere lezzet katabileceksiniz. Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan peynirli mayasız poğaça yapmak için de Airfryer kullanabilirsiniz.
Aşağıda gerekli malzemelerini görebileceğiniz mayasız poğaça tarifi hazırlamak için verilen adımları takip edebilirsiniz. Bu adımları izleyerek Airfryer'da 10 dakika gibi kısa bir süre içinde mayasız peynirli poğaça pişirerek ikramlık olarak ya da kahvaltıda sunabilirsiniz.