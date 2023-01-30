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Airfryer peynirli mayasız poğaça tarifi: Airfryer'da peynirli mayasız poğaça nasıl yapılır?

28.01.2023 03:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer’de ana yemekler, atıştırmalıklar, kızartmalar hazırlayabilir tüm tariflerinizi çok daha lezzetli ve çok daha az kalorili olarak pişirebilirsiniz. Kahvaltılarda sunabileceğiniz ya da atıştırmalık olarak ara öğünlerde tüketebileceğiniz peynirli mayasız poğaça tarifini de Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirip çayın yanında ikram edebilirsiniz.

Airfryer peynirli mayasız poğaça tarifi: Airfryer'da peynirli mayasız poğaça nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 9
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Adet 200kal

Mutfakta daha kısa süreler içinde daha fazla çeşit hazırlamak istiyorsanız tüm yiyeceklerinizi Airfryer ile pişirebilirsiniz. Bu sayede hem vakitten kazanacak hem de pişirdiğiniz yemeklere lezzet katabileceksiniz. Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan peynirli mayasız poğaça yapmak için de Airfryer kullanabilirsiniz.

Aşağıda gerekli malzemelerini görebileceğiniz mayasız poğaça tarifi hazırlamak için verilen adımları takip edebilirsiniz. Bu adımları izleyerek Airfryer'da 10 dakika gibi kısa bir süre içinde mayasız peynirli poğaça pişirerek ikramlık olarak ya da kahvaltıda sunabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • yarım çay bardağı yağ
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı susam
  • 1 tatlı kaşığı çöreotu
  • yarım kalıp beyaz peynir (Yaklaşık 100 gram)
  • Yarım demet kıyılmış maydanoz

TARİF

  • Öncelikle poğaçanın hamurunu hazırlamak için derin bir kapta süt, 1 yumurta, tuz, yağ, şekeri karıştırın.
  • Karışıma kabartma tozunu ve unu ekleyin.
  • Hazırladığınız hamur dinlenirken iç malzemeleri hazırlayın.
  • İç harcı hazırlamak için başka bir kasede maydanoz ile peyniri harmanlayın.
  • Hamurdan eşit parçalar kopartın.
  • Elinizde bastırarak hafif açın ve içine iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyun.
  • Her bir hamura aynı işlemi uygulayın.
  • Airfryer’i beş dakika ısınacak şekilde börek modunda çalıştırın.
  • Hazırladığınız poğaçaları Airfryer haznesine dizin.
  • Bir yumurtanın akını fırça yardımı ile poğaçaların üzerine sürün.
  • Hazneyi yerleştirerek Airfryer’de 10 dakika pişirin.


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