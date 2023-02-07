Airfryer pişmiş yulaf ezmesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da pişmiş yulaf ezmesi nasıl yapılır?

En sağlıklı atıştırmalıklarınızı, kahvaltılıklarınızı, ana yemeklerinizi ve tatlılarınızı airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Tüm yiyeceklerinizi daha az yağlı ve daha lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz. Pişmiş yulaf ezmesi hazırlamak için de airfryer kullanabilir ve mutfakta geçen zamandan tasarruf edebilirsiniz. Türlü malzemeler ile çeşitlendirebileceğiniz ve damak tadınıza göre farklı tatlar kullanabileceğiniz bir pişmiş yulaf ezmesi tarifini aşağıda görebilirsiniz. Bu tarif için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri ve pişirme adımlarını da aşağıda bulabilirsiniz. Airfryer'da pişmiş yulaf ezmesi tarifimiz: