Airfryer pişmiş yulaf ezmesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da pişmiş yulaf ezmesi nasıl yapılır?

En sağlıklı atıştırmalıklarınızı, kahvaltılıklarınızı, ana yemeklerinizi ve tatlılarınızı airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Tüm yiyeceklerinizi daha az yağlı ve daha lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz. Pişmiş yulaf ezmesi hazırlamak için de airfryer kullanabilir ve mutfakta geçen zamandan tasarruf edebilirsiniz. Türlü malzemeler ile çeşitlendirebileceğiniz ve damak tadınıza göre farklı tatlar kullanabileceğiniz bir pişmiş yulaf ezmesi tarifini aşağıda görebilirsiniz. Bu tarif için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri ve pişirme adımlarını da aşağıda bulabilirsiniz. Airfryer'da pişmiş yulaf ezmesi tarifimiz:

MALZEMELER 4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

1 adet muz

TARİF Muz hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

Airfryer’in pişirme haznesine kabına hazırladığınız karışımı yerleştirin.

Airfryer’i 180 dereceye ayarlayın.

5 dakika boyunca, kontrol ederek pişirin.

Pişen yulaf lapasını muz dilimleri ile süsleyerek servis edin.



