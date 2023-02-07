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Airfryer pişmiş yulaf ezmesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da pişmiş yulaf ezmesi nasıl yapılır?

02.02.2023 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer’da tüm kızartmalarınızı, atıştırmalıklarınızı, tatlılarınızı ve ana yemeklerinizi hem daha az yağlı hem de daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz. Kısa süre içinde pişirebileceğiniz yiyecekleri istediğiniz malzemelerle süsleyerek servis edebilirsiniz. Pişmiş yulaf ezmesi hazırlamak için de airfryer kullanabilir ve sağlıklı bir kahvaltılık hazırlayabilirsiniz.

Airfryer pişmiş yulaf ezmesi tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da pişmiş yulaf ezmesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Porsiyon 60kal

En sağlıklı atıştırmalıklarınızı, kahvaltılıklarınızı, ana yemeklerinizi ve tatlılarınızı airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Tüm yiyeceklerinizi daha az yağlı ve daha lezzetli olarak hazırlayabilirsiniz. Pişmiş yulaf ezmesi hazırlamak için de airfryer kullanabilir ve mutfakta geçen zamandan tasarruf edebilirsiniz. Türlü malzemeler ile çeşitlendirebileceğiniz ve damak tadınıza göre farklı tatlar kullanabileceğiniz bir pişmiş yulaf ezmesi tarifini aşağıda görebilirsiniz. Bu tarif için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri ve pişirme adımlarını da aşağıda bulabilirsiniz. Airfryer'da pişmiş yulaf ezmesi tarifimiz:

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı yulaf
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 adet muz

TARİF

  • Muz hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Airfryer’in pişirme haznesine kabına hazırladığınız karışımı yerleştirin.
  • Airfryer’i 180 dereceye ayarlayın.
  • 5 dakika boyunca, kontrol ederek pişirin.
  • Pişen yulaf lapasını muz dilimleri ile süsleyerek servis edin.


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Anahtar Kelimeler:
yulaf ezmesi yiyecekler

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