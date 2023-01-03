Airfryer portakallı muffin tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da portakallı muffin nasıl yapılır?

Evdeki pratik malzemelerle birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz muffinleri ikramlık olarak servis edebilir, lezzetli ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Airfryer'da kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz portakallı muffin tarifimiz:

MALZEMELER 2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt (Oda sıcaklığında)

1 çay bardağı portakal suyu

1 paket kabartma tozu

1 portakalın kabukları

2 su bardağı un

TARİF Geniş bir kapta yumurta ile şekeri çırpın.

Karışımın üstüne sıvı yağ, sürt ve portal suyunu ekleyip karıştırın.

Sıvı karışımın üstüne un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin ve karıştırın.

Muffin harcına portakal kabuklarını da ekleyip son bir defa karıştırın.

Muffin kaplarını yağlayın.

Airfryer’i 180 derecede çalıştırın.

Muffin kaplarına hazırladığınız karışımı bölüştürün.

Muffinleri Airfryer’in haznesine yerleştirin.

15 dakika kadar pişirin.



