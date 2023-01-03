Airfryer portakallı muffin tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da portakallı muffin nasıl yapılır?

Dünya mutfaklarının en popüler atıştırmalıkları arasında yer alan muffini türlü malzemelerle tatlı ve tuzlu olarak hazırlayabilirsiniz. Meyveli, peynirli, çikolatalı gibi birçok farklı türü olan muffinleri Airfryer ile çok daha kısa süre içinde pişirebilirsiniz. Çay saatlerinde, kahvenin yanında ya da kahvaltılık veya atıştırmalık olarak hazırlayabileceğiniz portakallı muffinleri daha pratik ve hızlı bir şekilde yapmak isterseniz airfryer kullanabilirsiniz.
Evdeki pratik malzemelerle birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz muffinleri ikramlık olarak servis edebilir, lezzetli ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Airfryer'da kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz portakallı muffin tarifimiz:
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt (Oda sıcaklığında)
1 çay bardağı portakal suyu
1 paket kabartma tozu
1 portakalın kabukları
2 su bardağı un
TARİF
Geniş bir kapta yumurta ile şekeri çırpın.
Karışımın üstüne sıvı yağ, sürt ve portal suyunu ekleyip karıştırın.
Sıvı karışımın üstüne un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin ve karıştırın.
Muffin harcına portakal kabuklarını da ekleyip son bir defa karıştırın.
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