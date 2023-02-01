Airfryer sarımsaklı ekmek tarifi: Airfryer'da sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

Dünya mutfağında bilinen ve daha çok fast food menülerde yer alan sarımsaklı ekmekleri kendi mutfağınızda da pişirebilir ve öğünlerinizde servis edebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz sarımsaklı ekmekleri ister birkaç parça halinde ister tek bir adet olarak hazırlayabilirsiniz.
Airfryer’de hazırlayacağınız sarımsaklı ekmekler için ihtiyacınız olacak malzemelerin listesini ve pişirme adımlarını aşağıda bulabilir bu tarife uyarak lezzetli sarımsaklı ekmekler hazırlayabilirsiniz.