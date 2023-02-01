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Airfryer sarımsaklı ekmek tarifi: Airfryer'da sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

30.01.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazır olarak almak yerine evde kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz tüm yiyecekleri, ana yemekleri, tatlıları ya da atıştırmalıkları Airfryer ile daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz. Airfryer’de pişireceğiniz tüm lezzetler çok daha az yağlı ve daha az kalorili olacaktır. Bir dünya lezzeti olan sarımsaklı ekmekleri de Airfryer ile kolayca pişirip sunabilirsiniz.

Airfryer sarımsaklı ekmek tarifi: Airfryer'da sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 1
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 19dk
Kalori/100gram 300kal

Dünya mutfağında bilinen ve daha çok fast food menülerde yer alan sarımsaklı ekmekleri kendi mutfağınızda da pişirebilir ve öğünlerinizde servis edebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz sarımsaklı ekmekleri ister birkaç parça halinde ister tek bir adet olarak hazırlayabilirsiniz.

Airfryer’de hazırlayacağınız sarımsaklı ekmekler için ihtiyacınız olacak malzemelerin listesini ve pişirme adımlarını aşağıda bulabilir bu tarife uyarak lezzetli sarımsaklı ekmekler hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt
  • ½ su bardağı su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 3 su bardağı buğday unu
  • 3 diş sarımsak
  • ½ demet maydanoz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar

TARİF

  • Ilıttığınız suyu, sütü, şekeri ve mayayı bir kaba alarak karıştırın ve on dakika kadar bekletin.
  • Tuz ve unu bu karışıma ekleyerek yoğurun ve yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.
  • Hamuru üzerine temiz bir bez örterek otuz dakika boyunca mayalanması için bırakın.
  • Sarımsakları rendeleyin.
  • Rendelenmiş sarımsaklara kekik, maydanoz, zeytinyağı ve tuzu ekleyin.
  • Mayalanan hamuru bir tezgaha alın.
  • Unlayarak hamuru toparlayın.
  • Bu aşamada tek bir parça olarak pişirmek istemiyorsanız hamuru eşit boylarda küçük parçalar olarak şekillendirebilirsiniz.
  • Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve ısıtın.
  • Airfryer haznesine hazırladığınız hamuru yayın.
  • Hazırladığınız sarımsaklı sosu hamurun her yerine gelecek şekilde serpin.
  • Airfryer’de üzeri kızarana kadar pişirin.


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