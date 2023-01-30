Airfryer sosisli puf böreği tarifi: Airfryer'da sosisli puf böreği nasıl yapılır?

Hazır puf böreği hamuru kullanarak ya da birkaç malzeme ile kendi hazırladığınız hamuru kullanarak Airfryer’da pişireceğiniz lezzetli puf börekleri yapabilirsiniz. Airfryer ile tüm tarifleriniz çok kısa süreler içinde pişecek ve sunuma hazır hale gelecektir.
Un, yumurta, kabartma tozu, su, sirke ile kendi puf böreği hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Eğer yeterince vaktiniz yoksa ve daha fazla çeşit hazırlamak için zaman kazanmak istiyorsanız hazır puf böreği hamuru ile aşağıdaki diğer malzemeleri ve tarif adımlarını kullanarak birkaç dakika içinde sosisli puf böreği pişirebilirsiniz.