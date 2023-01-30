Airfryer sosisli puf böreği tarifi: Airfryer'da sosisli puf böreği nasıl yapılır?

Hazır puf böreği hamuru kullanarak ya da birkaç malzeme ile kendi hazırladığınız hamuru kullanarak Airfryer’da pişireceğiniz lezzetli puf börekleri yapabilirsiniz. Airfryer ile tüm tarifleriniz çok kısa süreler içinde pişecek ve sunuma hazır hale gelecektir.

Un, yumurta, kabartma tozu, su, sirke ile kendi puf böreği hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Eğer yeterince vaktiniz yoksa ve daha fazla çeşit hazırlamak için zaman kazanmak istiyorsanız hazır puf böreği hamuru ile aşağıdaki diğer malzemeleri ve tarif adımlarını kullanarak birkaç dakika içinde sosisli puf böreği pişirebilirsiniz.

MALZEMELER 1 paket mini kokteyl sosis

1 yemek kaşığı hardal

100 gram hazır puf böreği hamuru

TARİF Hazır puf böreği hamurunu ince şeritler halinde eşit parçalara bölün.

Her bir hamur parçasına bir sosis gelecek şekilde sarın.

Hazırladığınız sosisli hamurları Airfryer pişirme haznesine yerleştirin.

Airfryer’i 200 dereceye ayarlayın.

On dakika pişirin.



