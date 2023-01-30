YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer sosisli puf böreği tarifi: Airfryer'da sosisli puf böreği nasıl yapılır?

Airfryer sosisli puf böreği tarifi: Airfryer'da sosisli puf böreği nasıl yapılır?

28.01.2023 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer ile ana yemeklerden tatlılara her türlü tarifi kolayca ve kısa süreler içinde hazırlayıp sunabilirsiniz. Atıştırmalıklar, kızartmalar, çay ya da kahve ikramlarınızda servis edebileceğiniz sunumları Airfryer’da pişirerek hazırlayabilirsiniz. Hem kahvaltı sofralarınızı hem de ara öğünlerinizi lezzetlendirecek olan sosisli puf böreklerini de Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz.

Airfryer sosisli puf böreği tarifi: Airfryer'da sosisli puf böreği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/100gram 125kal

Hazır puf böreği hamuru kullanarak ya da birkaç malzeme ile kendi hazırladığınız hamuru kullanarak Airfryer’da pişireceğiniz lezzetli puf börekleri yapabilirsiniz. Airfryer ile tüm tarifleriniz çok kısa süreler içinde pişecek ve sunuma hazır hale gelecektir.

Un, yumurta, kabartma tozu, su, sirke ile kendi puf böreği hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Eğer yeterince vaktiniz yoksa ve daha fazla çeşit hazırlamak için zaman kazanmak istiyorsanız hazır puf böreği hamuru ile aşağıdaki diğer malzemeleri ve tarif adımlarını kullanarak birkaç dakika içinde sosisli puf böreği pişirebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 paket mini kokteyl sosis
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 100 gram hazır puf böreği hamuru

TARİF

  • Hazır puf böreği hamurunu ince şeritler halinde eşit parçalara bölün.
  • Her bir hamur parçasına bir sosis gelecek şekilde sarın.
  • Hazırladığınız sosisli hamurları Airfryer pişirme haznesine yerleştirin.
  • Airfryer’i 200 dereceye ayarlayın.
  • On dakika pişirin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer peynirli mayasız poğaça tarifiAirfryer peynirli mayasız poğaça tarifi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazırBalık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır
Anahtar Kelimeler:
börek tarifi tarifi tarif

En Çok Okunan Haberler

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Gerçek turşucudan kütür kütür turşu tarifi! Aylarca bozulmaz

Gerçek turşucudan kütür kütür turşu tarifi! Aylarca bozulmaz

Krep nasıl yapılır? Tek kişilik yumuşacık krep tarifi

Krep nasıl yapılır? Tek kişilik yumuşacık krep tarifi

Kahvaltıların vazgeçilmezi akıtma (krep) tarifi!

Kahvaltıların vazgeçilmezi akıtma (krep) tarifi!

Lokantaların meşhur lezzeti: İçli köfte!

Lokantaların meşhur lezzeti: İçli köfte!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.