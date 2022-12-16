Airfryer soslu tavuk kanat tarifi: Airfryer'da soslu tavuk kanat nasıl yapılır?

Airfryer mutfaktaki işinizi kolaylaştırırken yemeklerinizi daha lezzetli ve daha az yağlı olarak pişirir. Soslu tavuk kanatlarınızı tercihinize göre seçeceğiniz baharatlarla birlikte airfryer ile birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Tavuk kanatlarınızı marine etme işlemi için yağ gereklidir ancak yağı Airfryer'ınızın içine koymanız gerekmez. Ancak isterseniz tavuk kanatlarınızı pişirirken airfryer'ınızın içine az miktarda yağ koyarak pişirebilirsiniz. Soslu tavuk kanatlarınızın yanına isterseniz pilav, salata ya da çeşitli soslarla güzel bir eşlikçi hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da soslu tavuk kanat tarifi:

MALZEMELER 450 gram tavuk kanadı

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı yoğurt

TARİF Bir kabın içinde baharatları, sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

Sos karışımının içine tavuk kanatlarını ekleyin ve iyice soslayın.

Sosladığınız kanatları en az yarım saat buzdolabında dinlendirerek marine edin.

Airfryer'ı tavuk modunda çalıştırın ve 10 dakika kadar ısınmasını bekleyin.

Marine edilmiş tavuk kanatlarını hazneye tek kat yerleştirin ve pişirmeye başlayın.

Tavuk kanatlarınızın pişme süresi, boylarına ve kalınlıklarına göre değişebilir ancak genellikle 15-20 dakika arasında bir süre alır.

Pişme esnasında 2-3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın ve tavukları ters-düz edin.

Tavuk kanatlarınız piştikten sonra bir servis tabağına yerleştirin ve servis edin.



