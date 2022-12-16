Airfryer soslu tavuk kanat tarifi: Airfryer'da soslu tavuk kanat nasıl yapılır?

Airfryer mutfaktaki işinizi kolaylaştırırken yemeklerinizi daha lezzetli ve daha az yağlı olarak pişirir. Soslu tavuk kanatlarınızı tercihinize göre seçeceğiniz baharatlarla birlikte airfryer ile birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Tavuk kanatlarınızı marine etme işlemi için yağ gereklidir ancak yağı Airfryer'ınızın içine koymanız gerekmez. Ancak isterseniz tavuk kanatlarınızı pişirirken airfryer'ınızın içine az miktarda yağ koyarak pişirebilirsiniz. Soslu tavuk kanatlarınızın yanına isterseniz pilav, salata ya da çeşitli soslarla güzel bir eşlikçi hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da soslu tavuk kanat tarifi: