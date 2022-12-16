YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer soslu tavuk kanat tarifi: Airfryer'da soslu tavuk kanat nasıl yapılır?

Airfryer soslu tavuk kanat tarifi: Airfryer'da soslu tavuk kanat nasıl yapılır?

16.12.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam yemeklerinde ya da özel davetlerde en sık tercih edilen ve en hızlı şekilde hazırlanan yemeklerden biri de soslu tavuktur. Soslu tavukları Airfryer ile daha az yağlı olarak ve kısa sürede pişirebilirsiniz. Airfryer’da pişireceğiniz tüm yemekler gibi soslu tavuk da daha lezzetli olacaktır. Yemek hazırlamak için kısa bir vaktiniz varsa ve lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız airfryer'da soslu tavuk kanat tarifini deneyebilirsiniz.

Airfryer soslu tavuk kanat tarifi: Airfryer'da soslu tavuk kanat nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/100gram 142kal

Airfryer mutfaktaki işinizi kolaylaştırırken yemeklerinizi daha lezzetli ve daha az yağlı olarak pişirir. Soslu tavuk kanatlarınızı tercihinize göre seçeceğiniz baharatlarla birlikte airfryer ile birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Tavuk kanatlarınızı marine etme işlemi için yağ gereklidir ancak yağı Airfryer'ınızın içine koymanız gerekmez. Ancak isterseniz tavuk kanatlarınızı pişirirken airfryer'ınızın içine az miktarda yağ koyarak pişirebilirsiniz. Soslu tavuk kanatlarınızın yanına isterseniz pilav, salata ya da çeşitli soslarla güzel bir eşlikçi hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da soslu tavuk kanat tarifi:

MALZEMELER

  • 450 gram tavuk kanadı
  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı kekik
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı yoğurt

TARİF

  • Bir kabın içinde baharatları, sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın.
  • Sos karışımının içine tavuk kanatlarını ekleyin ve iyice soslayın.
  • Sosladığınız kanatları en az yarım saat buzdolabında dinlendirerek marine edin.
  • Airfryer'ı tavuk modunda çalıştırın ve 10 dakika kadar ısınmasını bekleyin.
  • Marine edilmiş tavuk kanatlarını hazneye tek kat yerleştirin ve pişirmeye başlayın.
  • Tavuk kanatlarınızın pişme süresi, boylarına ve kalınlıklarına göre değişebilir ancak genellikle 15-20 dakika arasında bir süre alır.
  • Pişme esnasında 2-3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın ve tavukları ters-düz edin.
  • Tavuk kanatlarınız piştikten sonra bir servis tabağına yerleştirin ve servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer'da etli fajita nasıl yapılır?Airfryer'da etli fajita nasıl yapılır?
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
tavuk tavuk kanat tarifi

En Çok Okunan Haberler

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Dikkat çeken poz! Bacağını duvara dayayıp...

Dikkat çeken poz! Bacağını duvara dayayıp...

Türkiye onu 'Yalçın Abi' olarak tanıdı! Son halini gören inamamadı

Türkiye onu 'Yalçın Abi' olarak tanıdı! Son halini gören inamamadı

Kadayıfın en pratik hali: Cennet çamuru tarifi

Kadayıfın en pratik hali: Cennet çamuru tarifi

Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi

Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.