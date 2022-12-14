YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer Tekirdağ köfte tarifi: Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

Airfryer Tekirdağ köfte tarifi: Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

13.12.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Tekirdağ bölgesine has lezzetlerinden biri de şehrin adını alan Tekirdağ Köftesidir. Tekirdağ köftesi, ülkenin en bilinen ve sevilen köfte yemekleri arasında yer alır. Tekirdağ köftesini airfryer ile hazırlamak oldukça pratiktir, 20 dakikalık hazırlık ve 10-15 dakikalık pişirme süresi vardır. Airfryer’da birkaç basit malzeme ile kısa süre içinde Tekirdağ köftesi yaparak akşam yemeklerinize güzel bir dokunuş yapın.

Airfryer Tekirdağ köfte tarifi: Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 270kal

Tekirdağ köftesi Türkiye'nin Tekirdağ bölgesine ait yöresel bir et köftesidir. Ülkemizde en çok tercih edilen köfte yemekleri arasında yer alır. Et olarak genellikle sığır eti veya koyun eti kullanılmasının yanı sıra harcına soğan, maydanoz ve baharatlar eklenir ve genellikle pirinç veya bulgur ile servis edilir. Bu köfteyi Airfryer kullanarak birkaç dakika içinde hazırlayabilmek mümkündür. Lezzetini daha da katlayacak ve daha az yağlı olarak hazırlanabilecek Airfryer’da Tekirdağ köfte tarifi şu şekildedir:

MALZEMELER

  • 1 kilo yağlı kıyma ( mümkünse kuzu, dana eti karışık )
  • 1 tane orta boy kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 dilim ekmek
  • 1 kahve fincanı irmik
  • 1 tane yumurta
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Pul biber

TARİF

  • Kıymayı bir yoğurma kabına alın.
  • Ekmekleri ıslatın ve kıymaya ekleyin.
  • Baharatları ekleyin.
  • Hepsini 5 dakika boyunca yoğurun.
  • Soğan ve sarımsağı rendenin ince kısmıyla rendeleyin.
  • Rendelediğiniz soğan ve sarımsağı karışıma ekleyin.
  • Birkaç dakika daha yoğurun.
  • Köfte harcına bir yumurta ekleyin.
  • İrmik ve karbonatı da köfte harcına ekleyin.
  • 10 dakika boyunca yoğurun. (Daha rahat yoğurmak için arada ellerinizi soğuk su ile ıslatın.)
  • Yoğurduğunuz kıymayı birkaç kez yoğurma kabına sertçe çarpın.
  • Kıymayı streç film ile kapladıktan sonra köfte harcını bir süre buzdolabında dinlendirin. (Mümkünse bir gece boyunca)
  • Dinlenmiş köfte harcını elinizle ince uzun olacak biçimde şekillendirin.
  • Airfryer'ı pişirme modunda ya da varsa köfte modunda çalıştırın.
  • Şekillendirdiğiniz köfteleri airfryer tepsisine dizin ve tepsiyi airfryer'a takın.
  • 200 derecede çalıştırdığınız airfryer'da köftelerinizi 15 dakika pişirin.
  • Pişirme sırasında ara sıra tepsiyi sallayarak köftelerin hepsinin pişmesine dikkat edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağsız ama yumuşacık! Airfryer'da İnegöl köfte tarifiYağsız ama yumuşacık! Airfryer'da İnegöl köfte tarifi
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Pirinç pilavı nasıl servis edilir?Pirinç pilavı nasıl servis edilir?
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tekirdağ köfte tarifi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!

Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!

Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş

Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş

'Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...'

'Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...'

Gelinim Mutfakta Etten daha lezzetli lahana tarifi

Gelinim Mutfakta Etten daha lezzetli lahana tarifi

Kahvaltıların baş tacı murtuğa tarifi! Van usulü murtuğa

Kahvaltıların baş tacı murtuğa tarifi! Van usulü murtuğa

En pratik ve lezzetli börek: Patatesli gül böreği tarifi

En pratik ve lezzetli börek: Patatesli gül böreği tarifi

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.