Airfryer Tekirdağ köfte tarifi: Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

Tekirdağ köftesi Türkiye'nin Tekirdağ bölgesine ait yöresel bir et köftesidir. Ülkemizde en çok tercih edilen köfte yemekleri arasında yer alır. Et olarak genellikle sığır eti veya koyun eti kullanılmasının yanı sıra harcına soğan, maydanoz ve baharatlar eklenir ve genellikle pirinç veya bulgur ile servis edilir. Bu köfteyi Airfryer kullanarak birkaç dakika içinde hazırlayabilmek mümkündür. Lezzetini daha da katlayacak ve daha az yağlı olarak hazırlanabilecek Airfryer’da Tekirdağ köfte tarifi şu şekildedir:

MALZEMELER 1 kilo yağlı kıyma ( mümkünse kuzu, dana eti karışık )

1 tane orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 dilim ekmek

1 kahve fincanı irmik

1 tane yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

TARİF Kıymayı bir yoğurma kabına alın.

Ekmekleri ıslatın ve kıymaya ekleyin.

Baharatları ekleyin.

Hepsini 5 dakika boyunca yoğurun.

Soğan ve sarımsağı rendenin ince kısmıyla rendeleyin.

Rendelediğiniz soğan ve sarımsağı karışıma ekleyin.

Birkaç dakika daha yoğurun.

Köfte harcına bir yumurta ekleyin.

İrmik ve karbonatı da köfte harcına ekleyin.

10 dakika boyunca yoğurun. (Daha rahat yoğurmak için arada ellerinizi soğuk su ile ıslatın.)

Yoğurduğunuz kıymayı birkaç kez yoğurma kabına sertçe çarpın.

Kıymayı streç film ile kapladıktan sonra köfte harcını bir süre buzdolabında dinlendirin. (Mümkünse bir gece boyunca)

Dinlenmiş köfte harcını elinizle ince uzun olacak biçimde şekillendirin.

Airfryer'ı pişirme modunda ya da varsa köfte modunda çalıştırın.

Şekillendirdiğiniz köfteleri airfryer tepsisine dizin ve tepsiyi airfryer'a takın.

200 derecede çalıştırdığınız airfryer'da köftelerinizi 15 dakika pişirin.

Pişirme sırasında ara sıra tepsiyi sallayarak köftelerin hepsinin pişmesine dikkat edin.



