Airfryer Tekirdağ köfte tarifi: Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

Tekirdağ köftesi Türkiye'nin Tekirdağ bölgesine ait yöresel bir et köftesidir. Ülkemizde en çok tercih edilen köfte yemekleri arasında yer alır. Et olarak genellikle sığır eti veya koyun eti kullanılmasının yanı sıra harcına soğan, maydanoz ve baharatlar eklenir ve genellikle pirinç veya bulgur ile servis edilir. Bu köfteyi Airfryer kullanarak birkaç dakika içinde hazırlayabilmek mümkündür. Lezzetini daha da katlayacak ve daha az yağlı olarak hazırlanabilecek Airfryer’da Tekirdağ köfte tarifi şu şekildedir: