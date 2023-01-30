Airfryer yumurtalı ekmek tarifi: Airfryer'da yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarında farklı lezzetler sunabilmek için Airfryer’dan yararlanabilirsiniz. Pazar kahvaltılarınızı renklendirmek, sunduğunuz çeşitleri arttırmak ya da hızlıca bir kahvaltı hazırlamak için yumurtalı ekmek tarifinden yararlanabilirsiniz.

Airfryer ile birkaç dakika içinde kolayca hazırlayabileceğiniz yumurtalı ekmekler daha az kalorili ve daha lezzetli olacaktır. Tercihinize ya da elinizde olanlara göre kullanabileceğiniz farklı ekmeklerle birkaç yumurta sayesinde lezzetli bir kahvaltı sunumu yapabilirsiniz. Aşağıda verilen malzemeleri kullanabilir, tarifteki adımları uygulayarak Airfryer ile pişirdiğiniz yumurtalı ekmekler hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 2 Adet yumurta

1 çay bardağı süt

5 dilim (tercihe göre) ekmek

4 tatlı kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

TARİF Bütün malzemeleri derin bir kapta karıştırarak harmanlayın.

Ekmek dilimlerini bu karışıma bulayın.

Karışıma bulanan tüm dilimleri birbirlerine değmeyecek şekilde Airfryer haznesine yerleştirin.

Airfryer’i 170 dereceye ayarlayın.

On dakika pişirin ve servis edin.



