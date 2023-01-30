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Airfryer yumurtalı ekmek tarifi: Airfryer'da yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

28.01.2023 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de yumurtalı ekmektir. Özellikle çocukların çok sevdiği bu tarif bayatlamak üzere olan ekmeklerin değerlendirilmesi için de yapılan ve çok beğenilen bir lezzettir. Malzemeleri son derece kolay olan yumurtalı ekmek yapmak için Airfryer kullanabilirsiniz. Airfryer ile hazırladığınız yumurtalı ekmekler çok daha kısa süre içinde hazır olacak ve daha lezzetli olarak pişecektir.

Airfryer yumurtalı ekmek tarifi: Airfryer'da yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 5
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/100gram 200kal

Kahvaltı sofralarında farklı lezzetler sunabilmek için Airfryer’dan yararlanabilirsiniz. Pazar kahvaltılarınızı renklendirmek, sunduğunuz çeşitleri arttırmak ya da hızlıca bir kahvaltı hazırlamak için yumurtalı ekmek tarifinden yararlanabilirsiniz.

Airfryer ile birkaç dakika içinde kolayca hazırlayabileceğiniz yumurtalı ekmekler daha az kalorili ve daha lezzetli olacaktır. Tercihinize ya da elinizde olanlara göre kullanabileceğiniz farklı ekmeklerle birkaç yumurta sayesinde lezzetli bir kahvaltı sunumu yapabilirsiniz. Aşağıda verilen malzemeleri kullanabilir, tarifteki adımları uygulayarak Airfryer ile pişirdiğiniz yumurtalı ekmekler hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2 Adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 5 dilim (tercihe göre) ekmek
  • 4 tatlı kaşığı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızıbiber

TARİF

  • Bütün malzemeleri derin bir kapta karıştırarak harmanlayın.
  • Ekmek dilimlerini bu karışıma bulayın.
  • Karışıma bulanan tüm dilimleri birbirlerine değmeyecek şekilde Airfryer haznesine yerleştirin.
  • Airfryer’i 170 dereceye ayarlayın.
  • On dakika pişirin ve servis edin.


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