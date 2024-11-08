AirPods PlayStation ile kullanılır mı? AirPods’u PlayStation’a bağlama

Günümüzde kablolu ve kablosuz kulaklık türleri bulunmaktadır. AirPods ise Apple şirketi bünyesinde tasarlanan ve günümüzde birçok kişi tarafından kullanılan, Bluetooth özelliğe sahip olan bir kulaklık çeşididir. Bu kulaklık aynı zamanda kullanıcılarına kablosuz kullanım özelliği sunmaktadır. Ayrıca bu kulaklığın eşleştirildiği birçok farklı cihaz vardır. Tam da bu noktada karşımıza "AirPods PS5 ile uyumlu mu?" konusu çıkmaktadır.

AirPods PlayStation ile kullanılır mı?

Apple firması tarafından tasarlanıp üretilen birçok farklı teknolojik cihaz mevcuttur. Bu teknolojik cihazlardan biri AirPods adıyla bilinen ve kablosuz özelliğini bünyesinde barındıran kulaklık türüdür. AirPods kulaklıklar, tüm Apple cihazları ile entegre olabilmektedir. Yalnızca bu cihazlarla değil, aynı zamanda Windows ya da Android gibi cihazlarla da eşleştirilebilmektedir. Hâl böyle olunca kullanıcıların aklına bu kulaklığın PlayStation ile uyumlu olup olmadığı konusu gelebilmektedir.

Sony tarafından üretilen ve kullanıcılara video oyunu oynama imkânı sunan oyun konsolu, PlayStation olarak tanımlanır. Bu oyun konsoluna çeşitli kulaklıklar bağlanabilmektedir.

AirPods’u PlayStation’a bağlama

Apple şirketi bünyesinde geliştirilen AirPods kablosuz kulaklıkları doğrudan PlayStation oyun konsollarına bağlamak mümkün değildir. Sony tarafından tasarlanan ve kullanıcılara sunulan PlayStation oyun konsolunun kendine özgü kulaklık türü bulunmaktadır. Bu kulaklıklar da oyun konsolunda olduğu gibi Sony tarafından tasarlanmaktadır.

Ancak bu oyun konsoluna AirPods kablosuz kulaklığı bağlamanın birçok farklı yöntemi vardır. Bunlardan biri televizyon aracılığı ile yapılan bağlantıdır. Hem PlayStation oyun konsolu aracını hem de AirPods kulaklığını Bluetooth ses çıkışı özelliği bulunan bir televizyona bağlayarak bu bağlantı işlemi gerçekleştirilebilinir.

PS4’e AirPods bağlanır mı?

Kablosuz kullanım kolaylığı sağlayan AirPods kulaklıkları PlayStation oyun konsoluna bağlamak için birden fazla metot kullanılmaktadır. Bunlardan biri dolaylı yoldan televizyona bağlanıp, oyun sesinin kulaklığa verilmesidir. Bir diğeri ise Bluetooth adaptörü kullanımıdır. PS4, PS4 Pro veya PS5 gibi PlayStation oyun konsolu cihazlarına bu adaptör aracılığı ile kulaklıklar kolay bir şekilde bağlanabilir. Bu bağlamda AirPods kullanıcılarının kulaklıklarını PS4 cihazlarına bağlayabilmesi için izlemesi gereken adımlar şöyledir: