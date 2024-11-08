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AirPods PlayStation ile kullanılır mı? AirPods’u PlayStation’a bağlama

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.11.2024 19:56
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Gerek müzik dinleme, gerek sohbet etme, gerek video veya film gibi içerikler izlemek için bilgisayar, tablet ya da akıllı cep telefonları kullanılmaktadır. Bu teknolojik cihazlar kullanılırken kaliteli bir ses alabilmek için çeşitli kulaklıklar tercih edilmektedir. Bu kulaklıklardan biri Apple firması tarafından üretilen AirPods kulaklıklardır. Birçok kullanıcı bu kulaklıkları PlayStation ile eşleştirmeyi istemektedir. Peki, AirPods PlayStation ile kullanılır mı?

AirPods PlayStation ile kullanılır mı? AirPods’u PlayStation’a bağlama

Günümüzde kablolu ve kablosuz kulaklık türleri bulunmaktadır. AirPods ise Apple şirketi bünyesinde tasarlanan ve günümüzde birçok kişi tarafından kullanılan, Bluetooth özelliğe sahip olan bir kulaklık çeşididir. Bu kulaklık aynı zamanda kullanıcılarına kablosuz kullanım özelliği sunmaktadır. Ayrıca bu kulaklığın eşleştirildiği birçok farklı cihaz vardır. Tam da bu noktada karşımıza "AirPods PS5 ile uyumlu mu?" konusu çıkmaktadır.

AirPods PlayStation ile kullanılır mı?

Apple firması tarafından tasarlanıp üretilen birçok farklı teknolojik cihaz mevcuttur. Bu teknolojik cihazlardan biri AirPods adıyla bilinen ve kablosuz özelliğini bünyesinde barındıran kulaklık türüdür. AirPods kulaklıklar, tüm Apple cihazları ile entegre olabilmektedir. Yalnızca bu cihazlarla değil, aynı zamanda Windows ya da Android gibi cihazlarla da eşleştirilebilmektedir. Hâl böyle olunca kullanıcıların aklına bu kulaklığın PlayStation ile uyumlu olup olmadığı konusu gelebilmektedir.

Sony tarafından üretilen ve kullanıcılara video oyunu oynama imkânı sunan oyun konsolu, PlayStation olarak tanımlanır. Bu oyun konsoluna çeşitli kulaklıklar bağlanabilmektedir.

AirPods’u PlayStation’a bağlama

Apple şirketi bünyesinde geliştirilen AirPods kablosuz kulaklıkları doğrudan PlayStation oyun konsollarına bağlamak mümkün değildir. Sony tarafından tasarlanan ve kullanıcılara sunulan PlayStation oyun konsolunun kendine özgü kulaklık türü bulunmaktadır. Bu kulaklıklar da oyun konsolunda olduğu gibi Sony tarafından tasarlanmaktadır.

Ancak bu oyun konsoluna AirPods kablosuz kulaklığı bağlamanın birçok farklı yöntemi vardır. Bunlardan biri televizyon aracılığı ile yapılan bağlantıdır. Hem PlayStation oyun konsolu aracını hem de AirPods kulaklığını Bluetooth ses çıkışı özelliği bulunan bir televizyona bağlayarak bu bağlantı işlemi gerçekleştirilebilinir.

PS4’e AirPods bağlanır mı?

Kablosuz kullanım kolaylığı sağlayan AirPods kulaklıkları PlayStation oyun konsoluna bağlamak için birden fazla metot kullanılmaktadır. Bunlardan biri dolaylı yoldan televizyona bağlanıp, oyun sesinin kulaklığa verilmesidir. Bir diğeri ise Bluetooth adaptörü kullanımıdır. PS4, PS4 Pro veya PS5 gibi PlayStation oyun konsolu cihazlarına bu adaptör aracılığı ile kulaklıklar kolay bir şekilde bağlanabilir. Bu bağlamda AirPods kullanıcılarının kulaklıklarını PS4 cihazlarına bağlayabilmesi için izlemesi gereken adımlar şöyledir:

  • Bağlantı işlemine geçmeden önce AirPods kablosuz kulaklığınız ile Bluetooth adaptörünüzün şarjı olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Ardından adaptörü PlayStation oyun konsolunun hemen ön bölümünde bulunan USB bağlantı yerine bağlayınız.
  • Bu aşamada anahtarın mavi renge dönmesini beklemeniz gerekir. Sonrasında AirPods kablosuz kulaklığınızın kasasının kapağını açıp, şarj kutusunun hemen arka kısmında yer alan eşleştirme düğmesine basılı tutunuz.
  • Senkroninazyon tamamlandığında kulaklık ile cihaz eşleşmiş olacaktır.
  • Son olarak mikrofon adaptörünü PlayStation oyun konsolu cihazınızda bulunan 3.5 mm bağlantı noktasına takarak, işlemi tamamlayabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
airpods Apple PlayStation
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