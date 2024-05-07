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Ajda & arkadaşları 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda! Süperstar'a birbirinden ünlü arkadaşları eşlik edecek

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.05.2024 20:44
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Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu’nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atacak. JRO Yatirim ana sponsorluğunda gerçekleşecek bu olağanüstü konserde Süperstar’a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan efsane şarkılarını Türkiye’nin en sevilen sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.

BWO Entertainment tarafından düzenlenen gerçekleşecek olan bu konserde Ajda Pekkan muhteşem bir görsel şova da imza atacak.

Merakla beklenen konser öncesinde basınla bir araya gelen Ajda Pekkan, “Ben hayatımda ilk defa bir stadyum konseri vereceğim. Yıllar sonra bu mertebede ve bu kadar büyük bir yerde çıkmak, heyecan verici. Çok heyecanlıyım. İnşallah her şey çok güzel olur. Güzel bir proje oldu. Biz çok sıkı çalışıyoruz” dedi.

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“FIRTINA GİBİ KOŞTURUYORUZ"

Yeni jenerasyondan da çok beğendiği isimler olduğunu söyleyen Süperstar, “Onların bazılarıyla düetim var, onlar için şarkılar yaptım. Tabii bu aşamada fırtına gibi koşturuyoruz. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçeğe dönüştürmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Sadece görsel değil fiziki olarak da aynı zamanda enerji ve sinerji olarak da çok değerli arkadaşlarımızla; hem orkestra arkadaşlarımız, hem de bana eşlik edecek arkadaşlarımızla çok güzel ilerliyoruz” diye konuştu.

Stadyum konseri için maratona hazırlanır gibi hazırlandığından bahseden Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve korosu ile Dolapdere Bing Gang’in kendisine konserde eşlik edeceğini açıkladı.

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Çok güzel bir konser olacağına inandığını belirten Pekkan, “Konsere geri sayım başladı. O gece olsa da çok güzel geçse gibi bir düşüncemiz var. Tabii biraz daha farklı bir konsept, bir şarkıcı olarak böyle bir deneyimi ilk defa yaşayacağım için benim ve arkadaşlarım için çok önemli. Bir sporcu gibi hazırlanmaya başladım. 2 kilo alsam deliriyorum. 2 kilo bana 10 kilo gibi geliyor. Diyete başladım, spor yapıyorum. Dikkatli yaşıyorum, hepimizin sağlıklı yaşamaya ihtiyacı var. Göz önünde olsam bile çok soyut yaşamayı seven bir insanım. Çünkü o zaman daha verimli olabiliyorum. Düşünebiliyorum, beyinsel olarak daha akıcı oluyor her şey” ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA AJDA PEKKAN BENİM HOBİM"

"Kimler geldi, kimler geçti. Hiç kimse Ajda Pekkan’ı geçemedi” şeklindeki bir soruya ise Ajda Pekkan şöyle yanıt verdi:

“Çok zor bir hayat, özen, özveri isteyen bir hayat, hayattan bir anlamda da kopuk oluyorsunuz, Ajda Pekkan’ın arkasından koşmaya başlıyorsunuz Ajda Pekkan artık ne yaptıysa yaptı bu zamana kadar ama şimdi Ajda Pekkan’ın keyfini ben yaşıyorum. Türkiye’den vazgeçemedim, bir hayat çizgisine baktığınız zaman bir sen varsın diyorsunuz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kendimden de vatanımdan da vazgeçemedim. Madem bir karar verdim, hem kıymetini bilmek hem de en iyi olmak için çalıştım.”

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Pekkan yeni şarkıların da geleceğini aktararak, “Bu koşturmanın içinde albüm gelecek, hani bazen bir hedef koyuyorsunuz bunu şu zaman yapacağım diye ama olmuyor, keyfimiz olmuyor, bu biraz da keyif işi artık, eski koşturmalar yok. Bundan sonra Ajda Pekkan benim hobim” dedi.

BWO Entertainment tarafından, JRO Yatırım ve missafir.com destekleriyle düzenlenen ve yaklaşık 40 bin kişinin izleyeceği bu devasa konserin biletleri Bubilet, Biletinial, Iticket, Passo ve Biletix’te satışta.

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Ajda Pekkan turu
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