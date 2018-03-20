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Ajda Pekkan: Beni taşıyacak erkek karşıma çıkmıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Ajda Pekkan konuk olduğu bir programda, "“Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" ifadelerini kullandı

Ajda Pekkan: Beni taşıyacak erkek karşıma çıkmıyor

Usta sanatçı Ajda Pekkan konuk olarak katıldığı Lifetime TV’nin 'Senin Mucizen' programında açıklamalarda bulundu.

Çekimlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan şu sözleri dile getirdi: "Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı. Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadım.”

72 yaşındaki Pekkan, “Şu an hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor. Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu saatten sonra çıksa ne olacak.
Daha erkek derdindemisin ? Senin yasindakiler torun seviyor
100 yıldır çıkmadıki
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