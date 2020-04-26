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Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: '6 kez çocuk aldırdım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

74 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan kürtaj itirafıyla herkesi şoke etti. 2. Sayfa'ya konuk olan Pekkan 6 kez kürtaj olmuş...

Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: '6 kez çocuk aldırdım'

Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ajda Pekkan açıklamasında "Çocukları çok severim ama bizim sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemedim, 6 kez de aldırdım” dedi.

Pekkan geçtiğimiz gün de şu açıklamalarla dikkat çekmişti: "Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta."


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Kürtaj itirafı, ajda pekkan,

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