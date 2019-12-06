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Ajda Pekkan down sendromlu gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:54 | Son Güncelleme

Süper Star Ajda Pekkan Üsküdar'da down sendromlu bireylerin çalışacağı "Tebessüm Kahvesi"ninin açılışına katıldı. Pekkan down sendromlu gençlerle şarkılar söyledi.

Ajda Pekkan down sendromlu gençlerle buluştu

Down Sendromu farkındalığını arttırmak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde down sendromlu gençlerin çalışacağı "Tebessüm Kahvesi"nin 2'inci şubesi açıldı. Açılışa, Ajda Pekkan da katıldı. Pekkan buradakilerle sohbet ederek, şarkılar söyledi.

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Tebessüm Kahvesi'nde çalışan gençler tarafından çiçeklerle karşılanan Ajda Pekkan, hepsiyle tek tek sohbet etti.

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Ajda Pekkan'ın en sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik eden gençler, objektiflere gülümseyerek ziyaretin başrol oyuncusu oldular. Küçüklüklerinden beri Ajda Pekkan'ın şarkılarıyla büyüyen gençler, hayranlık duydukları sanatçıyla birlikte aynı ortamda buluşmanın heyecanını coşku içinde yaşadılar.

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Üsküdar Belediyesi tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen Tebessüm Kahvesi'nin tüm yönleriyle gençlerin hayata kazandırılmasına hizmet ettiğini belirten Ajda Pekkan, "Down sendromlu gençlerle beraber olmaktan, onlarla sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. Onları hayatın merkezinde konumlandıran her projenin destekçisiyim. Katkılarından dolayı Üsküdar Belediyesi'ne minnettarım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ajda pekkan down sendromu tebessüm kahvesi

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çok güzel ve mazbut kadın
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