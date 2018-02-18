Ajda Pekkan, Londra’da podyuma çıktı

‘Ajda Pekkan by Zeynep Kartal’ koleksiyonunu tanıtıldığı defileyi Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, eşi Esra Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, eşi Selva Işık, Özgül Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, eşi Züleyha Özgül ve pek çok ünlü isim de takip etti.

Hürriyet'in haberine göre; Ajda Pekkan, Zeynep Kartal ile birlikte adım atmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek defilenin sonunda ünlü modacıya övgüler yağdırdı ve teşekkür etti. Ajda Pekkan defilede ‘Yakar Geçerim’ adlı şarkısını da seslendirdi.

‘AJDA PEKKAN YERLİ VE MİLLİ OLANI TEMSİL EDİYOR’

Zeynep Kartal ise “Yurtdışında yaşayan bir Türk olarak Ajda Pekkan’ın Türkiye sınırlarını ne kadar aşmış olduğunu da gayet iyi biliyorum. Türkiye’nin değerlerini, bize özgü olanı, yerli ve milli olanı temsil ediyor. Ajda Pekkan, güzelliği, enerjisi, profesyonel kariyerindeki başarısı ve her zaman trendleri belirleyen moda stili ile tartışmasız bir stil ikonu. Türkiye’nin Süper Starı Ajda Pekkan ile birlikte Londra’da böyle bir defileye imza atmaktan büyük kıvanç duyuyorum” dedi.