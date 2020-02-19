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Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 23:27 | Son Güncelleme

Süperstar Ajda Pekkan, 2012 yılında aşk yaşamaya başladığı iş insanı Bülent Çavuşoğlu'ndan ayrıldı.

Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Ajda Pekkan, 2012'de 52 yaşındaki Bülent Çavuşoğluile aşk yaşamaya başlamıştı. Bülent Çavuşoğlu o zamanlar evliydi. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, ilişkilerini gözlerden uzak kalmaya çalışıyordu. Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu 8 yıllık ilişkilerini bu kez tamamen bitirmiş.

RÖTARLI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ajda Pekkan'ın doğum günü 12 Şubat'taydı ama kutlaması rötarlı oldu. Süperstar için önceki gece kardeşi Semiramis Pekkan ve yakın arkadaşı Oya Germen, Balat'taki Agora Meyhanesi'nde eğlence düzenledi. Bülent Çavuşoğlu, ayrılık iddialarını doğrularcasına Süperstar'ın doğum gününe katılmadı.

Doğum günü partisinde Ajda Pekkan'ın müzisyen arkadaşları katıldı. 74 yaşına basan Ajda Pekkan gece boyunca söylenen şarkılara eşlik etti. Çıkışta fotoğraflarının çekilmemesi için çalışanlara özel önlem aldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Süperstar Ajda Pekkan, bülent çavuşoğlu,

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