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AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

Evli ve 5 çocuk babası AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak (55), önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Özatak, kaldırıldığı Van Bölge ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bir zamanlar merhum Hakkari Slehi Aşireti Ağası ve Belediye Başkanı Abdurrahman Keskin’in koruma görevini de yapan Özatak, 31 Mart yerel seçimlerde Hakkari’nin Durankaya Beldesi Belediye Başkan adayı idi.

Durankaya Çaylıca Mahallesi aile mezarlığında toprağa verilen Tahir Özatak, Zeve Camii'ndeki taziyesinin ardından Hakkari Ensar Camii'nde taziyesinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hem hakkarili hem de akp'li Allah sayılarında bolluk ve bereket versin.....
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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