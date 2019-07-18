Mynet Trend

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti "Doğu Akdeniz" için ortak bildiri yayınladı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde; "Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz " denildi.

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayımİmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayım
Kediyi hayat öpücüğüyle hayata döndürdüKediyi hayat öpücüğüyle hayata döndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti TBMM doğu akdeniz chp MHP iyi parti

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...

Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...

Hırsızlık için gitti, dükkan sahibi izlediklerine inanamadı

Hırsızlık için gitti, dükkan sahibi izlediklerine inanamadı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu otogarın alt katlarını gezdi: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayım

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayım

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

Kediyi hayat öpücüğüyle hayata döndürdü

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Ölümü kahretmişti! Babası konuştu

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Boru patladı, kimyasallar dereye aktı! 'Siyanür içermesi yüksek olasılıkta'

Boru patladı, kimyasallar dereye aktı!

Öğretmen baba, kızını canice öldürmüştü! Flaş gelişme

Öğretmen baba, kızını canice öldürmüştü! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.