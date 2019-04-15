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AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, YSK'nın resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanlık seçimini önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta İstanbul'da oynanan maçları stadyuma gelerek tribünden izlemesine çok sert tepki gösterdi.

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, YSK'nın resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünde izlemesine tepki gösterdi.

AK Partili Muş, kişsel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Futbol güzide sporumuz, milletçe ortaklaştığımız alan. Tüm takımlar hepimizin.

CHP ve İmamoğlu orayı da karıştırmak istiyor.

Çekin elinizi tribünlerden!

Stadyumları siyasi arenaya çevirmeyin!

Futbolu siyasi amaçlarınıza alet etmeyin!"

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Anahtar Kelimeler:
ak parti ekrem imamoğlu istanbul mehmet muş futbol maç stadyum

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
siz siyaseti camilere soktunuz. kendi menfaatinize göre fetva verdirip hadis uydurdunuz. sizden aşağılık yaratık mı var dünyada.
maçı stadyumda insanlar ile birlikte izlemesinde ki sakınca nedir bunu söylermisiniz bana bi allah aşkına
siz de şu ellerinizi memleketin üzerinden çekseniz süler olacak
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