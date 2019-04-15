AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, YSK'nın resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünde izlemesine tepki gösterdi.

AK Partili Muş, kişsel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Futbol güzide sporumuz, milletçe ortaklaştığımız alan. Tüm takımlar hepimizin.

CHP ve İmamoğlu orayı da karıştırmak istiyor.

Çekin elinizi tribünlerden!

Stadyumları siyasi arenaya çevirmeyin!

Futbolu siyasi amaçlarınıza alet etmeyin!"



