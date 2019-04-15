AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, YSK'nın resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünde izlemesine tepki gösterdi.
AK Partili Muş, kişsel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Futbol güzide sporumuz, milletçe ortaklaştığımız alan. Tüm takımlar hepimizin.
CHP ve İmamoğlu orayı da karıştırmak istiyor.
Çekin elinizi tribünlerden!
Stadyumları siyasi arenaya çevirmeyin!
Futbolu siyasi amaçlarınıza alet etmeyin!"
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