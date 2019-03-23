AK Parti'den sürpriz video! 'Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir proje hazırlandı. Buna göre, ilk kez oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek. Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak. Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin Türkiye için omuz omuza mücadele edelim. Gelin şehirlerimiz için birlikte çalışalım. Siz bu ülkenin ve milletimizin geleceğisiniz, umudusunuz, hayalisiniz. Belediye işi gönül işidir. Gelin milletimizin gönlündeki hayallerini birlikte gerçeğe dönüştürelim." ifadeleriyle gençlere mesajını iletecek.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM, MESAJINIZI ALDIM"

Sosyal medyada "#banaemanet" etiketiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları da kendi isimlerine özel hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına cevap verdi.