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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Amasya il kongresinde konuştu:

19.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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"Bu partinin karşısına bazen kapatma davasıyla çıktılar, bazen Sarıkız, Ayışığı'yla çıktılar ama bu salonda olanlar bir adım geri adım atmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu partinin karşısına bazen kapatma davasıyla çıktılar, bazen Sarıkız, Ayışığı'yla çıktılar ama bu salonda olanlar bir adım geri adım atmadı." dedi.

Amasya 12 Haziran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Amasya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dağ, Amasya denildiğinde sadece bu dönemde değil, her dönemde milletinin ve devletinin yanında dimdik duran insanların akıllara geldiğini söyledi.

Kongrelerinin en kritik zaman ve dönemde gerçekleştirildiğine işaret eden Dağ, bu kongrelerde görev alacakların, partilerini 2023 seçimlerine götüreceğini dile getirdi.

AK Parti kurulduğunda fazla ömür verilmediğini belirten Dağ, "Bu parti kurulduğunda herkes çok kısa süre sonra öncesindeki partiler gibi kapatma davasıyla karşı karşıya kalacağını söylemişti ama Anadolu'dan öyle bir rüzgar esti ki öyle bir sahiplenme oldu ki bu partiyi bırakın kapatmayı, bunu akıllarından bile geçirmediler. İlk seçimler oldu, o zamanki manşetler, 'Anadolu ihtilali' şeklinde çıktı. Birçok şey yaptılar ancak bu partinin neferleri, vatan sevdalıları, millet sevdalıları, ümmet sevdalıları, bu partinin arkasında sonuna kadar durdu." ifadesini kullandı.

Parti üyelerinin her zaman ve her koşulda sokak sokak gezerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Bu partinin karşısına bazen kapatma davasıyla çıktılar, bazen Sarıkız, Ayışığı'yla çıktılar ama bu salonda olanlar bir adım geri adım atmadı. 17-25 Aralık yaptılar, yolsuzluk kılıfı ortaya koydular. Bu partiye gönül verenler, 'acaba' dedi mi? 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan şöyle, acaba bu bakanlar böyle' dedi mi? Demedi. 15 Temmuz'da üstümüzden uçaklar uçarken, yollardan tanklar giderken Recep Tayyip Erdoğan, 'Haydi meydanlara' dediğinde, 'Evde benim çocuğum var, çoluğum var' dedi mi bu millet? Demedi Allah'a hamdolsun."

Kongreye, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile partililer katıldı.

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