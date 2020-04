AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi:

Türkiye'nin virüsle bağlantılı ölüm sayılarını gizlediğine ilişkin yabancı basında haberlerin yapıldığının hatırlatılması üzerine Türkiye'de bir tek vakanın bile gizlenmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bunlar herhalde kendi kafalarında, içlerinde, ruhlarında olan kirlilikleri ortaya döküyorlar." dedi.

Kurtulmuş, normalleşme süreci konusunda izlenecek yol haritasına ilişkin bir soru üzerine, "Burada bir yol haritası tabii ki var. Burada asıl olan plato ve düşüşe doğru geçmeyi sağlamaktır. Ama bu şu demek değildir; eğer böyle olursa da her şey bitti, her şey eski günler gibi bir an evvel gelecek demek değildir. Yine tedbirle, yine adım adım, tedricen gerekli tedbirler hafifletilecek ve insanlarımız normal hayatlarına bir şekilde geri döneceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin tek başına sağlıkla ilgili olmadığına, ikinci alanın ekonomiyle ilgili olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu alanla ilgili de son derece net ve başarılı bir şekilde sürecin yürütüldüğünü kaydetti.

Kurtulmuş, "Ekonomi alanında çok dikkatli olmamız lazım. Allah korusun, kalıcı hasarlar oluşturmadan bu süreci aşmak için tedbirlerimizi alıyoruz. Yaklaşık 200 milyar TL'lik toplamda vatandaşlarımıza, iş dünyasına destek olacak çeşitli tedbir paketleri ortaya konulmuş oldu." dedi.