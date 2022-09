AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da üye katılım töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalıları Türkiye'ye davet ederek, "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim." dedi.

Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde, partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Törende konuşan Yıldırım, Antalya'nın denizi, doğası, bereketli topraklarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu söyledi.

Bu sene turizm sektörünün ciddi anlamda canlandığını, 2019 öncesine doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, "Gelen misafir başına katma değer de yüzde 50 artmış. Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla. Kaldı ki daha fazla gelecek. 1000 dolara yaklaşmış misafir başına gelir." diye konuştu.

Dünyadan herkesin akın akın Türkiye'ye, Antalya'ya geldiğine işaret eden Yıldırım, Antalya'nın marka bir şehir olduğunu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ilçe belediyelerin kentin altyapı sorununu önceden çözdüğünü anlattı.

- "6 artı 1 diye bir şey var, o 1 nerede kimsenin gördüğü yok"

Başka partilerden meclis üyesi, ilçe başkanı, bir başka partinin önceki dönem il başkanının AK Parti'ye katıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'de partilerin toplam kayıtlı üye sayısı 14 milyon civarı. Bunun 2 milyon 900 binini çıkın geriye kalanı AK Parti. Farkı görüyorsunuz. 11 milyonun üzerinde kayıtlı üyemiz var, kağıt üzerinde değil, canlı, her gün çalışan, kapı kapı dolaşarak gönüllere giriyorlar. Böyle olmasaydı 21 yıl başarılarla dolu nasıl geçecekti. Üye sayısı bakımından diğer partileri 4'le çarpıyorsun, eşittir AK Parti oluyor. '6 artı 1' diye bir şey var. O 1 nerede kimsenin gördüğü yok. Bugünlerde aşağıdan tekmeyi vurmaya başladı. Yukarıdan 'of yandım' diye bağırmalar başladı, daha da bağıracaklar. Herkes kafasına koysun. Türkiye'de seçim 6 artı 1 ile değil, 50 artı 1 ile kazanır. O da AK Parti'dir. 21 yıldır ortaya koyduğu zaferler meydandadır."

- "Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz"

Yıldırım, sokakta ekonominin konuşulduğunu ve bütün dünyanın büyük bir ekonomik buhrandan geçtiğini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinde klimanın ayarının 25 dereceye çıkartılması için uyarıların yapıldığını belirten Yıldırım, "Kapı açıksa ceza yazıyorlar. 'Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek' diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim. Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda bunun acısını biz yaşadık, bedelini biz ödedik. 5 Nisan, 25 Ocak kararları, 2001 Şubat krizleri, bankaların batmasının sebebi yüksek enflasyondur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin ekonomi, demokrasi, kalkınma adına ne kadar iş yapmışsa bunların hepsinin güçlü iktidarlar zamanında olduğunu dile getirdi.

70'li, 80'li, 90'lı yıllardan günümüze Türkiye'yi anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ne diyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' İndiremezler. Çünkü Erdoğan'ın arkasında millet var. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz ne olacak' diyor, 'Valla onu bize söylemediler ondan sonrası için talimat almadık. Bizim şimdiki görevimiz Erdoğan'ı indirmek'. Değerli kardeşlerimiz şakası yok. Türkiye sadece Anadolu topraklarında değil, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, her yerde bir güvence. İstikrarın güvencesi, emperyal güçlerin bölgedeki emellerini kursağında bırakan bir Türkiye, Erdoğan var. Bu da onların canını sıkıyor. Canlarını sıkmaya devam edeceğiz."

- "Eldeki imkanlar fazlasıyla seferber ediliyor"

Yıldırım, 2023'te seçimlerin yapılacağını belirterek, "Sayılı gün çabuk geçer. O halde bize düşen her saniyeyi, her dakikayı, her günü ve her geceyi son günmüş gibi kabul edip, çalışmalarımızı buna göre sürdürmek." dedi.

Enflasyonun yüksek olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biliyoruz, bunun farkındayız. Fiyatlar artıyor, artınca maliyetler satış artıyor. Enerji faturası iki katına çıkmış. Bu bizim elimizde değil, küresel bir mesele. Son 40 yıldır enflasyon nedir bilmeyen ülkeler bugün enflasyonu liste başına koydular. Yakın tarihimizden biliyoruz. Belli ki bunun inmesi biraz zaman alacak. Bekleyecek halimiz mi var? Bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın ekonomik durumunu düzeltecek tedbirleri, yani sosyal refah ve sosyal destekleri artırmaya devam ediyoruz. Asgari ücretlerin durumunun iyileştirilmesi. Daha yeni yeni destek paketleri de önümüzdeki haftalarda, günlerde inşallah Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Mücadele uzun zaman gerektiriyor ama koruma hemen. Enflasyona karşı özellikle sabit gelirlileri korumak için bekleyecek zamanımız yok. Baştan bu yana da zaten bu yapılıyor. Eldeki imkanlar, fazlasıyla seferber ediliyor, seferber edilmeye devam edilecek."