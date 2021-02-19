AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Saliha Dönmez, "Bugün Gara şehitleri için yapılan yürüyüşte de gördük ki Hakkari halkı bu terör belasını Hakkari'nin üzerinden atmakta kararlı duruyor." dedi.

AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan canlı bağlantıyla katıldığı programla gerçekleştirildi.

Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın mesajı okundu.

Daha sonra partililere seslenen Dönmez, PKK'lı teröristler tarafından 14 Eylül 2016'de şehit edilen AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'la Van'a giderken, terör örgütünün kendisine yaptığı baskıyı paylaştığını, Ankara'ya döndükten birkaç gün sonra da şehadet haberini aldıklarını anlattı.

Bu duygu ve psikolojiyi günlerce üzerinden atamadığını belirten Dönmez, şunları kaydetti: