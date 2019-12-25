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  3. AK Parti'li Kaya'dan Başkan Soyer'e 'su' eleştirisi: Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer'den daha insaflıydı

AK Parti'li Kaya'dan Başkan Soyer'e 'su' eleştirisi: Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer'den daha insaflıydı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, kentte 5 ilçeye, ana su boru hattındaki arıza nedeniyle 40 saat su verilememesini eleştirdi. Sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan Kaya, "CHP'li Aziz Kocaoğlu, CHP'li Tunç Soyer'den daha insaflıydı. O hiç olmazsa İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmaz, kesintileri yaza doğru yapıp kuyrukları güneşli havaya denk getirirdi" dedi.

İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne suyun taşındığı ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine, pazar günü saat 19.00'dan itibaren 40 saat süreyle su verilemedi. Yüzlerce kişi, ellerinde kova ve bidonlarla mahallelerine getirilen ilçe belediyelerine ait tankerlerin önünde kuyruğa girerek, su aldı. Musluklardan dün akşam saatlerinden itibaren su akmaya başladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştiride bulundu. Fotoğraflar da paylaşan Kaya, şunları kaydetti:

'İlk fotoğraf 1976 yılından Bornova Büyük Cami önündeki su kuyruğu. İkinci fotoğraf ise 2019 yılında Karabağlar'daki su kuyruğu. Aradan 43 yıl geçmiş, değişmeyen tek şey vatandaşların mağduriyeti. İzmir'e ve İzmirlilere yapılan CHP zulmü, sistematik bir biçimde devam ediyor. CHP aynı CHP, zulüm aynı zulüm. Sadece kişiler ve yöntemler değişiyor. Ancak hakkını vermek lazım, CHP'li Aziz Kocaoğlu CHP'li Tunç Soyer'den daha insaflıydı. O hiç olmazsa İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmaz, kesintileri yaza doğru yapıp kuyrukları güneşli havaya denk getirirdi.'

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
aziz kocaoğlu Tunç Soyer atilla kaya izmir su kesintisi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SİZ AKP OLARAK BU ÜLKEYE 20 YILDIR ZULÜM EDİYORSUNUZ. BİRAZ DA BUNDAN BAHSETSENİZE SAYIN AKP Lİ MİLLET VEKİLİ. MÂLUMUNUZ İZMİR'E GERİCİ ZİHNİYETİ VE ARAP KÜLTÜTÜNÜ SOKAMADINIZ ZATEN. NİHAYET İSTANBUL DA YAPTIĞINIZ HIRSIZLIK VE ADALETSİZ ADALETİNNİZ AYAĞINIZA DOLANDI. İSTANBIL HALKIDA UYANINCA ORAYIDA KAYBETTİNİZ. EEEE TABİ RANTLAR KESİLİNCE NE OLUR. KEDİ UZANAMDIĞI ET'E MUNDAR DER. SİZİNKİDE BUNDAN İBARET.
herşey çok güzel olacak
eleştirenlere bak!! lan siz 20 senedir milletin anasını bellediniz bellemeye de devam ediyorsunuz onu ne yapacağız
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