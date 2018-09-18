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AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili 385 bin euroya internette satışa çıkarıldı. Satışın, 'Yabancıdan yabancıya' yapılacağı bildirildi.

'Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar' diyen Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM'ye gitmişti. Sofuoğlu'nun aracının 'misafir araç' 'MA' plakalı olması dikkat çekmişti. Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

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2 MİLYON 850 BİN LİRA

Kenan Sofuoğlu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili, Düzce'de motosiklet satışı yapan arkadaşına ait bir firma tarafından 385 bin euroya (yaklaşık 2 milyon 850 bin lira) satışa çıkarıldı.

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Satış ilanı, bir internet sitesinde yayınlandı. İlanda otomobilin plakası kapatılırken, 'Yabancıdan yabancıya' satışın yapılacağı bildirildi. 2018 model otomobilin 3 bin 850 kilometrede ve içinin özel deri kaplama olduğu, ekstra müzik sisteminin bulunduğu bildirildi.

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Otomobilin Sakarya'da bulunduğu kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu Lamborghini ak parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
EE HANİ BU ARAÇ YURT DIŞI EŞİNİN ÜZERİNE KAYITLIYDI ÖYLE DİYORDU KENDİSİ ŞİMDİ NASIL TÜRKİYEDE SATABİLİYOR?
Ayak yapma kenan
adamda para var suç mu
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