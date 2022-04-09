Akademi Will Smith’in cezasını açıkladı! Törenlere katılamayacak

94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat damga vurmuştu. Milyonlarca kişinin takip ettiği ödül töreninde yaşananlardan sonra Smith özür dileyerek Akademi’den istifa etmişti. Akademi Smith’in davranışının sonuçlarına yönelik karar vermek için toplandı. Smith'in 10 yıl boyunca Oscar dahil tüm Akademi etkinliklerinden men edilmesi yönünde oy kullanıldı.

AÇIKLAMASI GÜNDEM YARATTI

Akademi’nin Smith’e ilişkin verdiği kararda, “94. Oscar Töreni, topluluğumuzda geçen yıl inanılmaz işler yapan birçok kişinin bir kutlamasıydı; Ancak, o anlar, Bay Smith'in sahnede sergilediği kabul edilemez ve zararlı davranışlarla gölgelendi. Yayınımız sırasında salondaki durumu yeterince ele alamadık. Bunun için üzgünüz. Bu bizim için dünya çapındaki misafirlerimiz, izleyicilerimiz ve Akademi ailemiz için bir örnek teşkil etme fırsatıydı ve eşi benzeri görülmemiş bir duruma hazırlıksız yakalandık.Bugün, Yönetim Kurulu, Will Smith'in istifasını kabul etmenin yanı sıra Oscar'daki eylemlerine en iyi nasıl yanıt verileceğini tartışmak için bir toplantı düzenledi” ifadeleri kullanıldı.

10 yıl boyunca Smith’in Oscar dahil olmak üzere Akademi etkinliklerinden uzaklaştırıldığının bildirildiği açıklamada,”Kurul, 8 Nisan 2022'den itibaren 10 yıllık bir süre boyunca, Bay Smith'in Akademi Ödülleri dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Akademi etkinliğine veya programına şahsen veya sanal olarak katılmasına izin verilmemesine karar verdi. Olağanüstü koşullar altında soğukkanlılığını koruduğu için Bay Rock'a derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Ayrıca, ev sahiplerimize, adaylarımıza, sunucularımıza ve kazananlarımıza, yayınımız sırasındaki duruşları ve zarafetleri için teşekkür etmek istiyoruz. Will Smith'in davranışına cevaben bugün attığımız bu eylem, sanatçılarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini koruma ve Akademi'ye olan güveni yeniden tesis etme gibi daha büyük bir hedefe doğru bir adımdır. Ayrıca bunun, dahil olan ve etkilenen herkes için bir iyileşme ve restorasyon zamanına başlayabileceğini umuyoruz.”



