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Akademisyen motosikletiyle dünyayı keşfediyor! Üç kıtada 25 ülke gezdi, yeni rotasını Afrika olarak seçti

23.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikletle dünya turu hayaliyle yola çıkan akademisyen Asil Özbay, yeni rotasını Afrika olarak belirledi. Daha önce Asya ve Asya’da 25 ülkeyi keşfederek binlerce kilometre yol giden Özbay, “Bir kadının gözünden Afrika” belgesel projesi için tek başına yola çıkacak. 30 gün sürmesi planlanan gezide Özbay, Afrika ülkelerini dolaşacak.

Akademisyen motosikletiyle dünyayı keşfediyor! Üç kıtada 25 ülke gezdi, yeni rotasını Afrika olarak seçti

2020 yılında “Kadınlara özgürlük yakışır” sloganıyla yola çıkan Asil Özbay, motosikletiyle dünyanın çatısı olarak bilinen Khandurg La tepesine gitmek için 15 bin 200 kilometrelik ve 60 gün süren bir yolculuk yapmıştı. Avrupa ülkelerinin birçoğunu motosikletiyle gezen Özbay, bu yıl da Afrika’ya gitmeyi planlıyor. Karayolu güvenliği ve pandemi koşulları nedeniyle Asil Özbay, 22 Haziran’da Kenya’ya uçakla giderek yolculuğunu başlattı.

Motosiklet maceralarını ve yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Özbay, Afrika'da kabileler, köy hayatı ve kıtanın genel gündelik hayatının dokusunu yansıtan belgeseller çekmeyi planlıyor.

“YENİ BİR KITA YENİ BİR YOL HİKAYESİ”

afrika

Sosyal medya hesabından Afrika macerasıyla ilgili heyecanını dile getiren Özbay, sarı Humma, menenjit, tifo ve Kovid aşılarını olarak Afrika serüvenine başladı. Özbay, “Uzun bir Afrka Kıta yolculuğu için hazırım. Yolculuğum Kenya'dan başlayacak. Gidebildiğim kadar Afrika ülkesine gitmeyi planlıyorum. Fizyolojimin yettiği yere kadar” ifadelerini kullandı.

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