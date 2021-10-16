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Akademisyenden İbrahim Erkal’a vefa belgeseli

16.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatütürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç .Dr. Abdulkadir Atik, 2017'de yaşamını yitiren Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın belgeselini yaptı. Doç. Dr. Atik, "Bir Erzurumlu olarak İbrahim Erkal'a vefa borcumuz olduğunu söyleyebilirim. Bu belgeselle de borcumuzu ödemeye çalıştık" dedi.

Akademisyenden İbrahim Erkal’a vefa belgeseli

Erzurum’un Narman ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen ve 1993 yılında yaptığı ‘Tutku’ albümüyle müzik dünyasında adını duyuran İbrahim Erkal, ‘Canısı’ albümüyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 11 Mayıs 2017’de de hayata veda etti.

Erzurum’a olan sevgisi ve destekleriyle dikkat çeken Erkal’ı hemşehrileri unutmadı. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdulkadir Atik, hem Erzurum’a yaptıklarına bir teşekkür hem de İstanbul’daki öğrencilik yıllarında desteğini gördüğü Erkal’a vefa borcunu ödemek için 90 dakikalık belgesel hazırladı.

Erzurum, Ankara, Tekirdağ ve İstanbul’da çekimleri yapılan belgeselde ailesi, eşi Filiz Erkal ile Musa Eroğlu, Zara, Sevcan Orhan, Doğuş gibi çok sayıda sanatçı ve müzik yapımcısı İbrahim Erkal’ı anlattı.

1,5 yıl süren çalışmalar sonunda sanatçının son albümüne ismini verdiği ‘Ömrüm, Bitmeyen Şarkı İbrahim Erkal’ belgeseli tamamlandı.

“BELGESEL 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR”

Doç. Dr. Abdulkadir Atik, belgeselle ilgili bilgi verdi:

“Belgeselin 3 ayrı aşamadan oluştuğunu söyleyebilirim. Çok yakından tanıklık eden insanlar, ailesi, sonraki süreçte Ankara. Hayatının her döneminde bizzat yanında olan, yaşadıklarına tanıklık etmiş en isabetli isimlerle görülmeye çalıştık. Asker arkadaşı da var müzik öğretmeni de. Eşi, dostu da var özel hayatını anlatan kişiler de.”

“Belgeseli hazırlarken beni de şaşırtan bir gelişme oldu. Son albümü olan ‘Ömrüm’ albümünün en hit parçasını çok acele ettirmiş. Devamını beklemeden sadece 3 şarkısı yeni, diğerleri bir önceki albümün tekrarı, bir acelecilik var. ‘Ömrüm’ albümüyle rahmetli sanatçı popülaritesini de yeniden kazanmış. Biz de belgesele ‘Ömrüm’ ismini koymayı uygun gördük.”

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“ÇOK YARDIMSEVER”

“Belgeselle birlikte derinliklere indiğimizde şunu gördük; popüler yüzünün dışında bir kere çok üretken bir insan. Bilinen, seslendirilen, dillendirilmiş, kayıt altına alınmış 300’ün üzerinde eseri var. İzleyenler, İbrahim Erkal’ın üretken olduğunu görecek. Diğer taraftan İbrahim Erkal’ın yardımsever bir yanı var. Dokunduğu herkese faydalı olmaya çalışan biri. İzleyenler bir kere bu yönünü de çok daha net fark edecek. Alçak gönüllü, topluma halka yakın ve çok daha fazla yardımsever insan.”

İLK GÖSTERİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE

Proje yürütücülüğü, yönetmenlik, metin yazarlığı ve röportajlarını Doç. Dr. Abdulkadir Atik’in yaptığı ‘Ömrüm Bitmeyen Şarkı’ belgeseli yarın Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gösterime girecek. Belgeselin 17-20 Ekim tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nin yanı sıra Yakutiye ilçesindeki büyükşehir belediyesine ait İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi’nde de gösterimi yapılacak.

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İbrahim Erkal
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