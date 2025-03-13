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  4. Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle tatile çıktı! Aşk pozlarına yorum yağdı

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle tatile çıktı! Aşk pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 11:18
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Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşkları tam gaz devam eden ünlü çift şimdilerde birlikte tatile çıktı. Ceyda Düvenci'nin tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle tatile çıktı! Aşk pozlarına yorum yağdı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Güçlü Mete ile aşk pozlarını sık sık paylaşan ünlü isim, "Çok seviyorum ve çok mutluyum" diyerek ilişkisi hakkında duygularını da paylaşmıştı.

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Ceyda Düvenci şimdi de sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. Birlikte Japonya'ya giden ünlü çift sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşıp "Bol dualı bir gün" notunu düştü.

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Düvenci aynı zamanda "Sakuraya denk geldik" diyerek Sakura çiçekleri ile de poz verdi. Ünlü çiftin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ceyda Düvenci'ye 'aşk yaradı', 'aşk kadına iyi geldi', 'yüzü hep gülsün' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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