Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle tatile çıktı! Aşk pozlarına yorum yağdı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Güçlü Mete ile aşk pozlarını sık sık paylaşan ünlü isim, "Çok seviyorum ve çok mutluyum" diyerek ilişkisi hakkında duygularını da paylaşmıştı.

Ceyda Düvenci şimdi de sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. Birlikte Japonya'ya giden ünlü çift sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşıp "Bol dualı bir gün" notunu düştü.

Düvenci aynı zamanda "Sakuraya denk geldik" diyerek Sakura çiçekleri ile de poz verdi. Ünlü çiftin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci'ye 'aşk yaradı', 'aşk kadına iyi geldi', 'yüzü hep gülsün' gibi yorumlar yapıldı.