Akan trafikte canını hiçe saydı... Aracın tavanına çıkıp karşısında birisi varmış gibi sohbet etti

Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın o anları kameraya yansıdı. Canını hiçe sayan ve trafikte dikkat çeken şahsın içerisinde bulunduğu aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

DUR İHTARINA DA UYMADI

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı. Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.’nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21 bin 694 TL cezai işlem uygulandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

O anlar ise trafikte başka bir sürücü tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Videonun altına tepkili yorumlar yağdı.

(İHA)