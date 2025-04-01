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  4. Akan trafikte canını hiçe saydı... Aracın tavanına çıkıp karşısında birisi varmış gibi sohbet etti

Akan trafikte canını hiçe saydı... Aracın tavanına çıkıp karşısında birisi varmış gibi sohbet etti

01.04.2025 09:35
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 09:35
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Hatay’da akan trafikte üstü açık otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen şahsın içerisinde bulunduğu aracın sürücüsüne 21 bin TL cezai işlem uygulandı. Olayın yaşandığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın o anları kameraya yansıdı. Canını hiçe sayan ve trafikte dikkat çeken şahsın içerisinde bulunduğu aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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DUR İHTARINA DA UYMADI

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı. Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.’nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21 bin 694 TL cezai işlem uygulandı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

O anlar ise trafikte başka bir sürücü tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Videonun altına tepkili yorumlar yağdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkol Hatay Antakya Araç Otomobil trafik
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