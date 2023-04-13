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Akasya Durağı’nın şoför Emre’si son haliyle şaşırttı! "Emir Kozcuoğlu sandım"

13.04.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Akasya Durağı unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Akasya Durağı’nın oyuncularının son halleri merak konusu oldu. Dizide İpek ile beraber olan şoför Emre’ye Tarık Ündüz hayat veriyordu. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ündüz’ün son halini görenler çok şaşırdı.

Akasya Durağı’nın şoför Emre’si son haliyle şaşırttı! "Emir Kozcuoğlu sandım"

Oyuncuları arasında Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Pelin Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı’nda şoför Emre’yi Tarık Ündüz canlandırıyordu. Bir döneme damga vuran Akasya Durağı’nın dikkat çeken isimlerinden biri olan Tarık Ündüz’ün son hali ağızları açık bıraktı.

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilmişti.

akasya-durağı-emre-son-hali-şaşırttı

1988 doğumlu olan Tarık Ündüz’ün annesi ünlü oyuncu Fulya Özcan, babası Gazanfer Ündüz’dür.
Birçok filmde rol alan Fulya Özcan Hababam Sınıfı’nda Ayşegül karakterini canlandırmıştı. Gazanfer Ündüz ise Kadın, Melekler Adası, Uysallar dizilerinde rol aldı.

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Ünlü oyuncunun dedesi ise Avrupa Yakası ile hafızalara kazınan usta oyuncu Gazanfer Özcan'dır.

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Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Tarık Ündüz ilk oyunculuk deneyimini 1990 yılında Kuruntu Ailesi dizisi ile yaşadı.

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Düzgün fiziği ile dikkat çeken Ündüz'ün rol aldığı yapımlar arasında Not Defteri, Yaz'ın Öyküsü, Jet Sosyete, Huzursuzlar, Issız Adam, Biz Size Döneriz de bulunuyor.

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34 yaşındaki yakışıklı oyuncuyu görenler "Hem yakışıklı hem asil", "Emir Kozcuoğlu sandım", "Kaan Urgancıoğlu'nun genç versiyonu", "Atalardan miras tiyatro geni", "Acil ekranlara dönmelisin", "Seni Akasya Durağı'nda özledik" yorumlarında bulundu.

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Ünlü oyuncu ayrıca Hülya Avşar'ın bir klibinde de oynadı.

akasya-durağı-emre-son-hali-ağızları-açık-bıraktı


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