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Akasya Durağı'nın Zeyno'su göğüs dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

13.05.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biriydi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su göğüs dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisi oyuncularının son halleri sık sık gündem oluyor. Dizide Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş da bu isimlerden biri. Güzelliği ile nefes kesen Akbaş ceketinin içerisine sütyen giyip poz verdi.

akasya-durağının-zeynosu-göğüs-dekolteli-poz-verdi

34 yaşındaki ünlü oyuncunun pozlarına adeta beğeni yağdı. Takipçileri paylaşımına "Harika bir yükselişin var", "Her zamanki gibi harika", "Bu ne güzellik ya" yorumlarında bulundu.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü isim 2008 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisi ile tanınan bir isim haline geldi.

akasya-durağı-zeyno

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Fifi karakteriyle de beğeni toplayan Sitare Akbaş’ın rol aldığı diziler arasında Dila Hanım, Urfalıyam Ezelden, Emanet de bulunuyor.

sitare-akbaş-sütyen-giyip-poz-verdi

Ramo dizisinde Dİlber karakterine hayat veren ünlü isim en son Kırmızı Oda'da Sare karakterini canlandırdı.

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