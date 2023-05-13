Akasya Durağı'nın Zeyno'su göğüs dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisi oyuncularının son halleri sık sık gündem oluyor. Dizide Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş da bu isimlerden biri. Güzelliği ile nefes kesen Akbaş ceketinin içerisine sütyen giyip poz verdi.

34 yaşındaki ünlü oyuncunun pozlarına adeta beğeni yağdı. Takipçileri paylaşımına "Harika bir yükselişin var", "Her zamanki gibi harika", "Bu ne güzellik ya" yorumlarında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü isim 2008 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisi ile tanınan bir isim haline geldi.

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Fifi karakteriyle de beğeni toplayan Sitare Akbaş’ın rol aldığı diziler arasında Dila Hanım, Urfalıyam Ezelden, Emanet de bulunuyor.

Ramo dizisinde Dİlber karakterine hayat veren ünlü isim en son Kırmızı Oda'da Sare karakterini canlandırdı.





