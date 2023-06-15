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Akasya Durağı'nın Zeyno'su küvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

15.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizilerden biri olan Akasya Durağı’nın oyuncularının son halleri merak ediliyor. Dizide Zeyno’ya hayat veren Sitare Akbaş’ın son hali sık sık gündem oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve güzelliği ile adeta büyüleyen Sitare Akbaş sere serpe uzanarak dekolteli poz verdi.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su küvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Unutulmaz yapımlardan biri olan Akasya Durağı'nın oyuncuları arasında yer alan Sitare Akbaş Zeyno karakterini canlandırıyordu. Dizide güzelliği ile dikkat çeken Sitare Akbaş dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

Küvete sere sepre uzanarak poz veren Akbaş’ın paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı.

sitare-akbaş-sere-serpe-uzandı

34 yaşındaki ünlü ismin pozlarına takipçileri "Hep mi güzel olur", "Çok güzelsin", "Muhteşem" yorumlarında bulundu.

sitare-akbaş-göğüs-dekoltesiyle-büyüledi

Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

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Kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Akasya Durağı dizisinde rol alan Akbaş bu diziyle tanındı.

transparan-giyen-sitare-akbaş-dekolteli-poz-verdi

Ünlü isim Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı diziisnde Fifi karakterine hayat verdi.

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Sitare Akbaş’ın rol aldığı diziler arasında Dila Hanım, Urfalıyam Ezelden, Emanet, Ramo da bulunuyor.

sitare-akbaş-dekolteli-poz

Ünlü isim yayınlandığı dönemde sevilen yapımlardan biri olan Kırmızı Oda'da Sare karakterine hayat verdi.

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sitare-akbaş-sütyensiz-pozuyla-nefes-kesti

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