Akasya Durağı'nın Zeyno'su küvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Unutulmaz yapımlardan biri olan Akasya Durağı'nın oyuncuları arasında yer alan Sitare Akbaş Zeyno karakterini canlandırıyordu. Dizide güzelliği ile dikkat çeken Sitare Akbaş dekolteli pozlarıyla nefes kesti.
Küvete sere sepre uzanarak poz veren Akbaş’ın paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı.
34 yaşındaki ünlü ismin pozlarına takipçileri "Hep mi güzel olur", "Çok güzelsin", "Muhteşem" yorumlarında bulundu.
Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.
Kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Akasya Durağı dizisinde rol alan Akbaş bu diziyle tanındı.
Ünlü isim Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı diziisnde Fifi karakterine hayat verdi.
Sitare Akbaş’ın rol aldığı diziler arasında Dila Hanım, Urfalıyam Ezelden, Emanet, Ramo da bulunuyor.
Ünlü isim yayınlandığı dönemde sevilen yapımlardan biri olan Kırmızı Oda'da Sare karakterine hayat verdi.