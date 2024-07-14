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  4. Akasya Durağı’nın Zeyno'su tatilde! Sitare Akbaş'ın pozlarına beğeni yağdı

Akasya Durağı’nın Zeyno'su tatilde! Sitare Akbaş'ın pozlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 11:48
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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş, cesur pozlarıyla büyülemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez transparan kıyafetiyle görenleri mest etti.

Akasya Durağı’nın Zeyno'su tatilde! Sitare Akbaş'ın pozlarına beğeni yağdı

Akasya Durağı oyuncuları zaman zaman son halleriyle dikkat çekiyor. Dizide Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dikkat çekti.

Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle zaman zaman gündeme geliyordu.

Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş tatile çıktı.

Tatil pozlarını sosyal medyada paylaşan güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

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Güzel oyuncuya "Çok güzelsin", "Yakıyorsun", "Çok değişmişsin" yorumları geldi.

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Daha üniversite yıllarında Akasya Durağı Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş, şimdi olsa "Kendime acele etme, her şey için vakit var demek isterdim ama insan o yaşlarda hiçbir şeye vakti yok gibi hissediyor. Bazen 18 saat çalışıyordum!" itirafında bulunmuştu.

Express
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Sitare Akbaş
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