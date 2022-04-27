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Akbank, Bursalı KOBİ’lerle iftarda bir araya geldi

27.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank, Bursalı KOBİ’lerle iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın, ramazan ayı boyunca farklı illerde KOBİ’lere verdiği iftar yemeklerinin son durağı Bursa oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ’lerin işine hız, gücüne güç katmak için başlattığı KOBİ hareketi kapsamında müşterilerine pek çok avantaj sunan Akbank, Bursalı KOBİ’ler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ’leri her zaman iş ortağı olarak gördüklerini ve onların önünü açacak nitelikte çeşitli projeler üretmeye önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Akbank KOBİ Bankacılığı olarak, her zaman sizlerin yanında durmaya ve işlerinizi kolaylaştırmaya çabalıyoruz. Ramazan’a özel hazırladığımız rekabetçi bir kredi paketimiz var. KOBİ’lere 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi imkanından yararlanma fırsatı sunuyoruz. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi, ödeme planı krediyi kullanan KOBİ’nin tercihine göre de belirlenebiliyor ve 3 ay sonra ödemeler başlayabiliyor. Sizlere finansman desteği sağlamanın yanı sıra bu finansmana ulaşmanız için gerekli danışmanlık hizmetini de vermeye devam ediyoruz. Her konudaki taleplerinize her zaman açık olduğumuzu, şubelerimiz ve tüm dijital kanallarımız üzerinden bize her zaman ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

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