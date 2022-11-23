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Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan kendisine gelen çirkin yoruma dayanamadı! "Islah olun umarım..."

23.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ünlü televizyoncu ve Youtuber Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akciğerinde kanserli bir kitle olduğunu açıklayarak, tedaviye başlayacağını duyurmuştu. Çağlayan'ın paylaşımı sosyal medyaya gündem olurken ünlü dostlarından ve sevenlerinden çok sayıda destek mesajı geldi. Twitter'dan kendisi hakkında çirkin ifadeler kullanan bir kişiye cevap veren Çağlayan, o yoruma dayanamadı!

Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan kendisine gelen çirkin yoruma dayanamadı! "Islah olun umarım..."

Başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, dün sevenlerini üzen bir paylaşımda bulundu. Kansere yakalandığını duyuran Çağlayan, dünden beri gündem olurken sosyal medya hesabından yüzlerce destek mesajı geldi. Bu mesajların yanında bazı kişilerden gelen hakaret içerikli yorumlara sinirlenen Çağlayan, “Islah olun umarım! Ya da olmayın! Olamayın” dedi.

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"BEN DÖNECEĞİM AMA..."

Bir sosyal medya kullanıcısının "Komedyen, mizahçı, dalgacı, Kemalist, algıcı, yalancı Armağan Çağlayan hastalanmış. 'Allahtan geldik ve yine Allah'a döneceğiz'" yorumunu gören ünlü yapımcı "Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanmıyorum! Islah olun umarım! Ya da olmayın! Olamayın" sözleriyle tepki gösterdi.

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AKCİĞERİNDE BİR KİTLE TESPİT EDİLDİ

Sosyal medya hesabı Instagram’dan sevenlerini üzen haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

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