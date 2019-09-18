YEMEK

Akdağ'da yetişen kekikler her derde deva

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, yaylalardan topladıkları kekikler ile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Akdağ'da yetişen kekikler her derde deva

Vatandaşlar, 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarından topladıkları kekikleri 80-100 lira arasında satarak geçimlerini sağlıyorlar. Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaoğlu konuyla ilgili, "Akdağ'da doğal ortamında yetişen kekik, uzmanların yaptıkları araştırmalardan sonra bizlere verdiği net bilgilere göre mikrop öldürücü özelliği ile antiseptik, antimikrobik bir bitkidir. Ayrıca içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini güçlendirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engeller. Her türlü karın ağrısı ve gaz giderici özelliği için, atlarımızdan bugüne kekik suyu çıkartılır ve içilir. Kekik suyu romatizmal hastalıkları iyileştirmesiyle antiromatizmal, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolesterol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasın doğal yolla engellemektedir" dedi.

AW802840_03

Bilaloğlu, "Tüm bu şifaları sağlayan ve tamamen doğal ortamda yetişen kekik, Akdağ yaylalarından köylülerimiz tarafından toplanıp Şaphane ve çevre ilçe pazarlarında satılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Kendi bahçesinde yetiştiriyor! Fermente ettiği sirkeyle...Kendi bahçesinde yetiştiriyor! Fermente ettiği sirkeyle...
Grip dönemi başladı! Korunmak için bakın ne yapmak gerekiyormuşGrip dönemi başladı! Korunmak için bakın ne yapmak gerekiyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akdağ kekiği kekiğin faydaları sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Arka Sokaklar'a damga vuracak yeni isim!

Arka Sokaklar'a damga vuracak yeni isim!

Migren ağrısını bıçak gibi kesiyor

Migren ağrısını bıçak gibi kesiyor

Dünyanın lezzet başkenti 4 günde 1 milyon kişiyi ağırladı

Dünyanın lezzet başkenti 4 günde 1 milyon kişiyi ağırladı

Domatesler eziliyor reçeller kaynatılıyor! İşte ailelerin kış hazırlığı

Domatesler eziliyor reçeller kaynatılıyor! İşte ailelerin kış hazırlığı

Günün tarifi: Çikolatalı kurabiye

Günün tarifi: Çikolatalı kurabiye

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da kadınların turşu mesaisi başladı

Kendi bahçesinde yetiştiriyor! Fermente ettiği sirkeyle...

Gribe karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirerek önlem alın

Grip dönemi başladı! Korunmak için bakın ne yapmak gerekiyormuş

'Acılı eller'in mesaisi başladı

Acılı ellerin mesaisi başladı

Bir kasesi 350 kalori: 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer

Sağlıklı diye bildik ama...

Kabızlığı hızlı bir şekilde sonlandırmanın 6 yolu

Kabızlığı hızlı bir şekilde sonlandırmanın 6 yolu

Gazikentte 1 milyon ziyaretçi lezzet kültür ve eğlenceyle buluştu

Dünyanın lezzet başkenti 4 günde 1 milyon kişiyi ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.