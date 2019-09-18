Akdağ'da yetişen kekikler her derde deva

Vatandaşlar, 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarından topladıkları kekikleri 80-100 lira arasında satarak geçimlerini sağlıyorlar. Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaoğlu konuyla ilgili, "Akdağ'da doğal ortamında yetişen kekik, uzmanların yaptıkları araştırmalardan sonra bizlere verdiği net bilgilere göre mikrop öldürücü özelliği ile antiseptik, antimikrobik bir bitkidir. Ayrıca içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini güçlendirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engeller. Her türlü karın ağrısı ve gaz giderici özelliği için, atlarımızdan bugüne kekik suyu çıkartılır ve içilir. Kekik suyu romatizmal hastalıkları iyileştirmesiyle antiromatizmal, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolesterol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasın doğal yolla engellemektedir" dedi.

Bilaloğlu, "Tüm bu şifaları sağlayan ve tamamen doğal ortamda yetişen kekik, Akdağ yaylalarından köylülerimiz tarafından toplanıp Şaphane ve çevre ilçe pazarlarında satılmaktadır" ifadelerini kullandı.

