TREND

Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...

okan.akin okan.akin
HABER  | 24.01.2019 22:27 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, bundan sonraki depremin 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında olmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...

Depremin Türkiye kıyılarına yakın olmasının daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterdiğini belirten Prof.Dr. Ercan, Afrika anakarasının Anadolu Yarımadası'nın altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını dile getirdi. Prof.Dr. Ercan, "Bugünkü deprem Afrika batma kuşağında oluyor. Türkiye'nin en büyük ve en derin depremleri bu bölgede oluyor. Bugünkü deprem Türkiye sınırlarına 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Türkiye kıyılarını etkiledi. Bu bölge daha büyük depremlere gebe. 7.7 olsa dahi şaşırtıcı olmaz. Özellikle son 10 yıldır Afrika'nın Ege Denizi ve Batı Anadolu altına dalışında 2-3 santim olan yıllık hızı 4-5 santime ulaştı. Daha hızlı kaktırmanın sonucunda Ege Denizi kabuğu ile batı Anadolu Yunanistan kabuğunda büyük gerilmeler oluyor. Bu gerilmeler özellikle Güney Ege dalma-batma kuşağının Yunanistan tarafında son 5-6 yıldır 5 ve 6.2'lik depremler yarattı. Aynı şekilde bugünkü depremin Türkiye kıyılarına yakın olması bu bölgenin daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterir" dedi.

'7.5'LİK DEPREM ŞAŞIRTICI OLMAZ'

Prof.Dr. Ercan şöyle devam etti:

"Güney Ege yayının hep batı ucundaki depremlere tanık olduk, ilk kez Türkiye kıyılarında gerildiğini anladık. Bunun bir öncü deprem olduğunu söylemek mümkün değil. Şu açık ki bu bölge daha büyük bir deprem için geriliyor. Afrika karasının dalması sonucunda yer yer deniz içi yanardağ etkinliklerinde de artmalar beklenebilir. Bunların en büyük örneği Santorini'dir. 5-6 yıldır çalıştığımız Marmaris Bozburun'daki Küdür Yanardağı'nda etkinlikler sürmektedir. Bunların beslendiği yer bu dalıştır. Bundan sonraki büyük deprem beklentisi 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında şaşırtıcı olmaz. Geçmişte bu depremlerin süprüntü dalgalarını oluşturup adalar ve Ege kıyılarında on binlerce kişinin ölümüne neden olduğu rapor edilmiştir." (DHA)

Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu
Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!
Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşetAblası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris Övgün Ahmet Ercan deprem son depremler

En Çok Okunan Trend Haberler

'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...

'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...

Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Soylu duyurdu: Maket trafik polislerine başlayacağız

Soylu duyurdu: Maket trafik polislerine başlayacağız

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Valisi Hasan Karahan'dan okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!

Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!

Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...

Develer meydana indi! Binlerce kişi izledi…

Develer meydana indi! Binlerce kişi izledi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor gence büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük jest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.