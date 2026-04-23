Akdeniz'de korkunç manzara: Peş peşe ceset topladılar

Sapphire Princess adlı kruvaziyer gemisinin mürettebatı, denizde fark edilen can yeleği sonrası harekete geçti. Yaklaşık 3 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

TURUNCU YELEK ALARMI

Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında denizde turuncu bir cismin görülmesiyle başladı. Cismin can yeleği olduğunun anlaşılması üzerine gemi rotasını değiştirerek olay yerine yöneldi. Kısa sürede başlatılan çalışmalarda ilk olarak bir erkek cesedi bulundu.

Görüntülerde, mor üst ve siyah şort giyen bir kişinin cansız bedeninin filikaya alındığı, üzerinin örtülerek gemiye taşındığı anlar yer aldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen beden daha sonra geminin alt bölümüne indirildi.

PEŞ PEŞE CANSIZ BEDENLER BULUNDU

Saat 19.47’de ikinci bir can yeleğinin fark edilmesiyle çalışmalar yeniden hız kazandı. Devam eden operasyonlarda toplamda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kaptanı, arama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

YOLCULAR ŞOKTA: “HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Gemide bulunan bir yolcu yaşananları şu sözlerle anlattı:

“İzlemek çok üzücüydü. İçim titredi. Mürettebat herkesin sakin kalmasını sağladı ama herkes şoktaydı. Hayatımda bir çok seyahate çıktım, hiç böyle bir şey görmedim. Gördüklerime göre onların göçmen olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Denizden çıkarılan kişilerin düzensiz göçmen olabileceği değerlendiriliyor. Geminin, İspanya ile Kuzey Afrika arasında bulunduğu ve 22 Nisan’da Cartagena limanına yanaştığı öğrenildi.