Akdeniz'de korkunç manzara: Peş peşe ceset topladılar

Akdeniz açıklarında 3 saat içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kruvaziyer gemisinin rotasında yaşanan olayda, denizde peş peşe fark edilen can yelekleri sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gemide seyahat eden bir yolcu,

Çiğdem Berfin Sevinç

Sapphire Princess adlı kruvaziyer gemisinin mürettebatı, denizde fark edilen can yeleği sonrası harekete geçti. Yaklaşık 3 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

TURUNCU YELEK ALARMI

Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında denizde turuncu bir cismin görülmesiyle başladı. Cismin can yeleği olduğunun anlaşılması üzerine gemi rotasını değiştirerek olay yerine yöneldi. Kısa sürede başlatılan çalışmalarda ilk olarak bir erkek cesedi bulundu.

Görüntülerde, mor üst ve siyah şort giyen bir kişinin cansız bedeninin filikaya alındığı, üzerinin örtülerek gemiye taşındığı anlar yer aldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen beden daha sonra geminin alt bölümüne indirildi.

PEŞ PEŞE CANSIZ BEDENLER BULUNDU

Saat 19.47’de ikinci bir can yeleğinin fark edilmesiyle çalışmalar yeniden hız kazandı. Devam eden operasyonlarda toplamda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kaptanı, arama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

YOLCULAR ŞOKTA: “HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Gemide bulunan bir yolcu yaşananları şu sözlerle anlattı:
“İzlemek çok üzücüydü. İçim titredi. Mürettebat herkesin sakin kalmasını sağladı ama herkes şoktaydı. Hayatımda bir çok seyahate çıktım, hiç böyle bir şey görmedim. Gördüklerime göre onların göçmen olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Denizden çıkarılan kişilerin düzensiz göçmen olabileceği değerlendiriliyor. Geminin, İspanya ile Kuzey Afrika arasında bulunduğu ve 22 Nisan’da Cartagena limanına yanaştığı öğrenildi.

Akdeniz de korkunç manzara: Peş peşe ceset topladılar 3

Akdeniz de korkunç manzara: Peş peşe ceset topladılar 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’den seçildi! Bu masalsı köy dünya sahnesindeTürkiye’den seçildi! Bu masalsı köy dünya sahnesinde
Milyonerin oğlunu parçalamışlar! Başı ayrı organları ayrı...Milyonerin oğlunu parçalamışlar! Başı ayrı organları ayrı...

En Çok Okunan Trend Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

