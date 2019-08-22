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Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Doktorlar tarafından da önerilen bir diyet türü olan Akdeniz diyeti, sadece zayıflamak değil vücudun tüm sağlığını korumaya yardımcı olan bir beslenme modelidir. Akdeniz diyetinin önemli bir detayı olan zeytinyağını her gün içerek kendinizi birçok hastalığa karşı korumanız mümkün.

Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları nelerdir?

Spordan uzak kalmak ve sürekli işlenmiş gıda tüketmek, birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Eğer yaşamınız boyunca kilonuza dikkat etmez, yemek konusunda bilinçli hareket etmez ve sigara kullanırsanız bazı hastalıklar kader değildir ve bu şekilde yaşamak birçok hastalığa davetiye çıkarır. Örneğin kalp hastalığı; kaderden ziyade bilinçsiz yaşamın bize getirdiği bir sağlık sıkıntısıdır.
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Tıp literatürüne giren ve bilimsel olarak ömrü uzattığı bilinen tek bir diyet var: Akdeniz diyeti! Akdeniz diyetinin içinde Ege mutfağından sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve bademin olduğu zengin ve sağlıklı yiyecekler bulunuyor. Bu diyette doymamış yağ asitlerinin zengin olması, antioksidan bakımından zengin kaynakların tüketilmesi ve lif içeriğinin güçlü olması sayesinde beyin sağlığını korur, sindirim sistemini destekler.

AKDENİZ DİYETİ UYGULANDIĞINDA;

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Depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır
Damar tıkanıklığına engel olur ve kalp krizi riskini azaltır
Tansiyonu dengeler
Alzheimer'a karşı korur
hazımsızlık problemi ortadan kalkar

Akdeniz diyetinde yer alan zeytinyağı her gün düzenli olarak çiğ badem ve ceviz ile tüketildiğinde kalp hastalığına karşı kalkan oluşturduğunu söylüyor bilim insanları. Kalbi korumasının yanı sıra çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan alzheimer'a yakalanma riskini de azaltıyor.

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Düzenli olarak her sabah tüketilen zeytinyağı hem obeziteden koruyor hem de kanser riskini azaltıyor. Ancak bu zeytinyağının bu etkilerinden yararlanmak için erken hasar sızma zeytinyağı kullanmanız gerekli...

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