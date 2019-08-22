Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları nelerdir?

Spordan uzak kalmak ve sürekli işlenmiş gıda tüketmek, birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Eğer yaşamınız boyunca kilonuza dikkat etmez, yemek konusunda bilinçli hareket etmez ve sigara kullanırsanız bazı hastalıklar kader değildir ve bu şekilde yaşamak birçok hastalığa davetiye çıkarır. Örneğin kalp hastalığı; kaderden ziyade bilinçsiz yaşamın bize getirdiği bir sağlık sıkıntısıdır.



Tıp literatürüne giren ve bilimsel olarak ömrü uzattığı bilinen tek bir diyet var: Akdeniz diyeti! Akdeniz diyetinin içinde Ege mutfağından sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve bademin olduğu zengin ve sağlıklı yiyecekler bulunuyor. Bu diyette doymamış yağ asitlerinin zengin olması, antioksidan bakımından zengin kaynakların tüketilmesi ve lif içeriğinin güçlü olması sayesinde beyin sağlığını korur, sindirim sistemini destekler.

AKDENİZ DİYETİ UYGULANDIĞINDA;

Depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır

Damar tıkanıklığına engel olur ve kalp krizi riskini azaltır

Tansiyonu dengeler

Alzheimer'a karşı korur

hazımsızlık problemi ortadan kalkar