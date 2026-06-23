Akdeniz'in derinliğinde bulundu! 3 bin 300 yıllık: En eski gemi

Keşif, doğal gaz şirketi Energean'ın İsrail açıklarındaki gaz sahalarında gerçekleştirdiği rutin deniz tabanı incelemeleri sırasında yapıldı. Uzaktan kumandalı su altı robotu, deniz tabanında kısmen çamura gömülü çok sayıda seramik kap tespit etti.

Görüntülerin uzmanlara gönderilmesinin ardından bunların Tunç Çağı'na ait Kenan amforaları olduğu anlaşıldı.

90 KİLOMETRE AÇIKTA BULUNDU

Arkeologları en çok şaşırtan detay ise geminin konumu oldu. Batık, kıyıdan yaklaşık 90 kilometre açıkta bulundu.

Bugüne kadar Tunç Çağı'na ait gemilerin kıyıya yakın seyahat ettiği düşünülüyordu. Ancak bu keşif, dönemin denizcilerinin açık denizde yön bulabilecek kadar gelişmiş navigasyon bilgisine sahip olduğunu gösterdi.

YILDIZLARA BAKARAK YOL BULMUŞ OLABİLİRLER

Uzmanlara göre Kenanlı denizciler, açık denizde yönlerini güneş, yıldızlar ve takımyıldızlarından yararlanarak belirliyordu.

Bu durum, gelişmiş astronomik navigasyon tekniklerinin sanılandan çok daha erken dönemlerde kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.

YÜZLERCE AMFORA NEREDEYSE BOZULMADAN KALDI

Deniz tabanındaki yüksek basınç, düşük oksijen ve zayıf akıntılar sayesinde geminin yükü büyük ölçüde korunmuş durumda.

Araştırmacılar, gemide yüzlerce amforanın düzenli şekilde durduğunu belirledi. Bu kapların antik dönemde şarap, zeytinyağı ve çeşitli ticari ürünlerin taşınmasında kullanıldığı biliniyor.

GEMİ NEDEN BATTI?

Uzmanlar geminin neden battığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil. Ancak ani bir fırtına ya da dönemin ünlü deniz korsanlarının saldırısının olası senaryolar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Yüklerin dağılmamış olması, geminin çok kısa sürede battığı ihtimalini güçlendiriyor.

TARİHİ YENİDEN YAZABİLİR

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilileri, keşfin denizcilik tarihi açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor. Batığın bulunduğu nokta ve yaşı, Tunç Çağı insanlarının açık denizlerde düşünüldüğünden çok daha yetkin şekilde seyahat ettiğini ortaya koyuyor.