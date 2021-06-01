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Antalya’nın dünyaca ünlü turizm beldesi Çıralı’da normalleşme hareketliliği başladı! Ziyaretçi akınına uğradı

Seray Üstün Seray Üstün
01.06.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm merkezlerinden Çıralı’da normalleşme hareketliliği başladı. Bölgede deniz kaplumbağaları ile ünlü sahile ziyaretçi akını yaşanıyor.

Antalya’nın dünyaca ünlü turizm beldesi Çıralı’da normalleşme hareketliliği başladı! Ziyaretçi akınına uğradı

Antalya’nın Kemer ilçesi Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Çıralı, 3 kilometreyi aşan sahili, tarihi ve doğal güzellikleriyle Antalya'da, en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Birinci derecede doğal sit alanı içerisinde yer alan ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı yer ve aynı zamanda günü birlik ziyaretçilerin kamp alanı olarak biliniyor.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hızla harekete geçen esnaf ise hazırlıklarını tamamladı. Uzun zaman sonra ilk defa masalara müşteri alacak olan esnafın mutlu olduğu görüldü.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRADI

Öte yandan, sahil ise bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doğal güzellikleri ve suyun rengi ile adeta ziyaretçilerine görsel şölen sunan sahile gelen vatandaşların sık sık denize girdiği görüldü. Bazı vatandaşlar kumsalda voleybol oynarken bazıları ise kitap okumayı tercih etti. Bölgede turizm hareketliliğinin bugünden itibaren daha da artacağı tahmin ediliyor.

“BURASI BENİM VAZGEÇİLMEZİMDİR”

Bölgeye tatil yapmak için İstanbul'dan geldiğini belirten Nurcan Yıldız, “8 yıldır aynı yere mutlaka ama mutlaka geliyorum. Burası benim vazgeçilmezimdir. Bütün Türkiye'yi gezdim, ama burası benim için daha başka bir güzel. 7-8 yıldır bu mevsimde ayrı kalabalık oluyor. Eylül'de daha bir yoğun oluyor. Pandemiye rağmen doluluk oranı aynı. Mayıs ayında genelde böyle oluyor” sözlerine yer verdi.

“10 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ KONAKLAYABİLİYOR”

Ankara'dan geldiğini belirten Ömer Yozgat, “Harika bir yer. Vatanımız cennet. Bunun kıymetini bilelim. Deniz çok şahane. Pandemiden dolayı biraz doluluk oranı düşük. Herkes gelsin buraya” dedi.

Müşterileri almak için restoranın hazır olduğunu belirten Tahir Kızılboğa da, “Hazırlıklarımız tamam. Normalde Mart'ta başlıyorduk ama pandemiden dolayı açamadık. Bu dönemde 8-9 kişi çalışıyordu şu an 4 kişi çalışıyor. Çıralı çok güzel bir yer; herkesin gelmesi lazım. 10 binin üzerinde vatandaş konaklayabiliyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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