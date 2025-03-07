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  4. Akıcı Türkçe'sini duyan inanamadı! Sadece 5 yılda... Güzelliği ve başarısıyla viral oldu

Akıcı Türkçe'sini duyan inanamadı! Sadece 5 yılda... Güzelliği ve başarısıyla viral oldu

07.03.2025 12:20
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 12:20
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Hindistan'da 18 yaşındaki Saba, Türk dizileri izleyerek 5 yılda Türkçe öğrenmiş. Türkçe'yi akıcı şekilde konuştuğunu duyunca şaşıran iki Türk gezginin videosu sosyal medyada viral oldu. Hem güzelliğiyle hem de Türkçe yeteneğiyle dikkat çeken Saba, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İki Türk gezgin Hindistan'da gezdikleri sırada 18 yaşında Hintli bir genç kızla tanıştı. Genç kızın akıcı Türkçe konuştuğunu duyan iki gezgin Youtuber, o anları kayda aldı.

ÇOK ŞAŞIRDILAR

18 yaşındaki Hintli Saba "Merhaba, memnun oldum" diyince iki gezgin de şaşkına döndü. Türkçe bilen biriyle karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini dile getiren gezginler, Saba'ya Türkçe'yi nasıl öğrendiğini sordu.

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DİZİ İZLEYEREK ÖĞRENMİŞ!

Genç kız, Türk dizilerine çok ilgili olduğunu ve dizi izleyerek Türkçe öğrendiğini dile getirdi. Saba, en büyük isteklerinden bir tanesinin Türklerle sohbet etmek olduğunu, bu yüzden de iki gezginle tanıştığına çok sevindiğini dile getirdi. Saba sadece Türkçe de bilmiyor. Türkçe'nin yanında İngilizce, Arapça ve kendi dili olan Hintçe'yi de çok iyi biliyor.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Genç kızın küçük yaşta edindiği dil bilgisi sosyal medyada viral oldu. "@kendiyolda" isimli YouTube kanalında paylaşılan videonun kesitleri Twitter'da (X) çok konuşuldu. Hem güzelliğiyle hem de akıcı Türkçe konuşmasıyla kendine hayran bırakan Saba'ya kısa sürede beğeni yağdı.

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"5 YILDIR TÜRKÇE KONUŞUYOR"

Bir diğer gezgin, "@arifzngg" isimli Instagram profilinde genç kızı şu notlarla paylaştı:

"Hindistan’ın çöllerinde gezerken Türk filmleri izleyerek Türkçe öğrenen daha 18 yaşında Hintli bir genç kızla tanıştım. Kendisi 5 yıldır Türkçe konuşuyor ve ilk kez bir Türk’le karşılaşıyor. Kendimi çok şanslı hissettim, ailesi ve kendisi Müslüman bir Hintli.

Babası Türk olduğumu öğrenince direkt gidip kızını çağırdı. Arkamdan biri 'merhaba' deyince çok şaşırdım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya genç kız hint türkçe
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