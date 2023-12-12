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AKİF OYUNCULARI VE KONUSU! Akif filmi ne zaman ve nerede çekildi? TV'de ilk!

12.12.2023 19:28 | Son Güncelleme:
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Akif filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. İstiklâl Marşı'nın yazılış serüveninin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Sadullah Şentürk yaptı. Akif filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Akif konusu nedir, oyuncuları kimdir? Akif filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...

Akif filmi Star TV ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle gündemde yer aldı. Mehmet Akif'in İstanbul'un işgalinden İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarihe kadarki dönemini anlatan Akif filmi hakkında detaylar araştırılmaya başladı. İşte Akif filmine dair merak edilen soruların yanıtları...

AKİF FİLMİ KONUSU

İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal’i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif’i Ankara’ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla birlikte yola çıkan Mehmet Akif, Ankara’ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarında derinden etkilenen Mehmet Akif bu süreçte İstiklal Marşı’nı yazmaya çalışır.

akif film

AKİF FİLMİ OYUNCULARI

Yavuz Bingöl - Mehmet Âkif Ersoy
Fikret Kuşkan - Mustafa Kemal Atatürk
Kıvanç Ali Aktan - Emin Ersoy
Murat Han - Ali Şükrü Bey
Erkan Bektaş - Kuşçubaşı Eşref
Ruhi Sarı - Mustafa Sagir
Hazım Körmükçü - Eşref Edip
Mine Çayıroğlu - İsmet Hanım
Atılay Uluışık - Öğretmen
Başaran Yavuz - Ömer Rıza Doğrul
Jerrod Weston - John G. Bennett

AKİF FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2021 yılında vizyona giren Akif filminin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da yapıldı.

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