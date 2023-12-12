AKİF OYUNCULARI VE KONUSU! Akif filmi ne zaman ve nerede çekildi? TV'de ilk!

Akif filmi Star TV ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle gündemde yer aldı. Mehmet Akif'in İstanbul'un işgalinden İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarihe kadarki dönemini anlatan Akif filmi hakkında detaylar araştırılmaya başladı. İşte Akif filmine dair merak edilen soruların yanıtları...

AKİF FİLMİ KONUSU

İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal’i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif’i Ankara’ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla birlikte yola çıkan Mehmet Akif, Ankara’ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarında derinden etkilenen Mehmet Akif bu süreçte İstiklal Marşı’nı yazmaya çalışır.

AKİF FİLMİ OYUNCULARI

Yavuz Bingöl - Mehmet Âkif Ersoy

Fikret Kuşkan - Mustafa Kemal Atatürk

Kıvanç Ali Aktan - Emin Ersoy

Murat Han - Ali Şükrü Bey

Erkan Bektaş - Kuşçubaşı Eşref

Ruhi Sarı - Mustafa Sagir

Hazım Körmükçü - Eşref Edip

Mine Çayıroğlu - İsmet Hanım

Atılay Uluışık - Öğretmen

Başaran Yavuz - Ömer Rıza Doğrul

Jerrod Weston - John G. Bennett

AKİF FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2021 yılında vizyona giren Akif filminin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da yapıldı.







