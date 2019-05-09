Akıl sınırlarını zorlayan şaheser: Çin Seddi

Çin Seddi, toplamda 21.196.180 m uzunluğu ile Kuzeybatı Çin'i boydan boya kaplıyor.

Temelleri M.Ö 7'da atılan Çin Seddi'nin yapımına Vhu Kralllığı'nın Henan eyaletinde başlandı.

Hun, Moğol ve Tunguz saldırıları artmaya başlayınca bundan rahatsız olan Çinliler ve dönemin imparatoru Qin Shin Huang M.Ö. 3. yüzyılda sınırlarını boydan boya ören bu duvarları "aşılamaz" düşüncesi ile inşaa ettirmeye başlamış.

Asıl neden olarak ise kuzeyden gelen Türk akınlarını önlemek olduğu rivayet edilir.

6.270 km sadece duvarın uzunluğudur buna doğal bariyerleri, surları da eklediğinizde gerçek uzunluğu 8.850 km olur.

"Mor Hudut" veya "Dünyanın Ejderhası" gibi isimlerle de anılan duvar, "Çin Seddi" (Great Wall of China) ismini 19. yüzyılın sonlarında almış.

Duvarın yapımında kullanılan harç içerisinde toprak, taş, plastik, ahşap, tuğla, kil veya kireç taşı gibi o günün şartlarında bulunabilecek malzemelerden oluşmuş.

Duvarın resmi bitiş tarihi, Son Ming hükümdarının devrildiği tarih 1644'e denk gelir.

Çin Seddi'nin en geniş yeri 9.144 metre ve en yüksek yeri 3.7 metredir.



