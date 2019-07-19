Akılalmaz dolandırıcılık! Sahte gelin, sahte baba, sahte hala...

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de 51 yaşındaki Ş.Ö. ve oğlu 29 yaşındaki G.Ö.'nün evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Hatay'da kendisini sözde evlenecek bayanın babası olarak tanıtan Suriye uyruklu M.J. (41), sözde evlenecek olan bayanın M.J. (20) ve yine senaryo gereği evlenecek kızın halası olarak tanıtılan kişinin de S.E.H. (29) olduğunu belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ekipler, şahısların sözde kız isteme merasiminin ardından müşteki şahısların yabancı uyruklu bayan şahısları alarak Kayseri'ye geldiklerini, burada yaklaşık olarak 40 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak M.J.'ye düğün takısı olarak taktıkları, akabinde şüpheliler M.J. ile S.E.H.'nin bir bahane ile takılan ziynet eşyaları ile birlikte ikametten ayrıldıklarını ve şüpheli M.J.'nin Hatay'dan kiraladığı araç ile Kayseri'ye gelerek M.A.E. (24) ve A.D. (25) ile bayanları alarak Kayseri'yi terk edip kayıplara karıştıklarını tespit etti.