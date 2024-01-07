Akılalmaz görüntüler! Aracını direğe çarpınca soluğu çırılçıplak halde akvaryumda aldı

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir balıkçı dükkanında sıradışı bir olay meydana geldi. 42 yaşındaki bir adam mekandaki devasa akvaryumun içerisine çıplak bir şekilde atlayıp bağırarak bir şeyler söylemeye başladı.

ARACINI DİREĞE ÇARPINCA KOŞUP AKVARYUMA ATLAMIŞ

Polis şefi Paul Irwin yaptığı açıklamada, adamın aracının mağazanın otoparkındaki bir direğe çarptığı ve kaza sonrası çırılçıplak soyunup mağazadaki akvuryuma koştuğunu söyledi.

Bass Pro Shop ismindeki mekanda bulunan devasa akvaryumuna atlayan adam, akvaryumdan atlayarak çıkınca ise baygınlık geçirdi.

42 yaşındaki şüpheli ilçe hapishanesine gönderildi.





